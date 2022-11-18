Росія атакувала Україну ракетою з імітатором ядерної боєголовки, - Defense Express

Як пише військовий портал, посилаючись на власні джерела, це була крилата ракета типу Х-55, в якій взагалі не було бойової частини.

"Замість БЧ у цій ракеті було "прикручено" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Простіше кажучи - для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 із свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку", і так і відстріляли по Україні", - йдеться в повідомленні.

Фахівці пояснюють, що зазвичай РФ застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 - це "неядерна" модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку із "класичною" вибухівкою.

"А от саме Х-55 - це радянська ракета, яка першочергово розроблялась саме як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні позначається ядерна боєголовка)", - зазначено в повідомленні.

Експерти звертають увагу, що звичайна та ядерна боєголовка конструктивно між собою відрізняються.

"Саме тому, схоже, в орків так і вийшло: вийняти "спецБЧ" із Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку - конструктивної можливості не було. Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою "болванкою", - вважають в Defense Express.

Експерти пояснюють, росіяни могли вдатися до цього з кількох причин: залучені до масових обстрілів України вчинили так, аби виконати черговий наказ "зверху".Тому в хід у них пішла й Х-55 з імітатором ядерної БЧ.

"Але навіть такий варіант уже свідчить, що запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля. Раз у хід пішли КР із "ядерного арсеналу", - підкреслюють в повідомленні.

Ще одне можливе пояснення - росіяни навмисне використали Х-55 із "пустим" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження нашої протиповітряної оборони.

"Такий варіант ще більш яскраво свідчить, що ракетний запас РФ вичерпується. Бо ще на початку війни росіяни для "перевантаження" нашої ППО використовували "розхідний матеріал" - наприклад, радянські безпілотники Ту-243. А не дефіцитні ракети для доставки ядерної зброї", - підсумували в повідомленні.