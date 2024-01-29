UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія атакувала Україну дронами та ракетами: подробиці атаки

Фото: Росія атакувала Україну дронами (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Повітряні Сили ЗСУ розповіли маршрут, яким слідували російські дрони та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ.

Три ракети "С-300" ворог запустив по Донецькій області з тимчасово окупованої території.

Ударні дрони росіяни запускали із району Приморсько-Ахтарська РФ. Як повідомили у Повітряних Силах, усі вісім дронів знищено.

" Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.", - написали захисники.

Нічна атака по Україні 28 січня

Вночі в деяких областях України було оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека була на початку для Миколаївської та Херсонської областей. Після скасування небезпека перейшла у Дніпропетровську та Запорізьку області.

Також для Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей була загроза застосування балістичного озброєння.

Загроза застосування ударних безпілотників була для західних та північних регіонів України.

Раніше ми писали, що, за повідомленнями Дніпропетровської ОВА, вчора ввечері сили ППО в Синельниківському районі області знищили один "Шахед".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні