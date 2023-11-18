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Росія атакувала 8 годин, випустивши майже 40 "шахедів" по Україні. Скільки збила ППО

Фото: Росія атакувала 8 годин, випустивши майже 40 "шахедів" по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сили протиповітряної оборони (ППО) збили в ніч на суботу, 18 листопада, 29 російських дронів-камікадзе. Атака тривала 8 годин, заголом окупанти випустили 38 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

"Із 20:00 17 по 4:00 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область РФ, Приморсько-Ахтарськ) ударними БпЛА типу "Shahed", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, всього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131".

"В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА", - додали у Повітряних силах.

Особливості атаки

"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

Обстріл України

За ніч в Україні кілька разів оголосили повітряну тривогу. Так, під час першої на Хмельниччині працювала ППО. Пізніше повітряну тривогу оголосили і у Києві та північних областях України. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння на півночі.

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