Росія атакувала 8 годин, випустивши майже 40 "шахедів" по Україні. Скільки збила ППО

"Із 20:00 17 по 4:00 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область РФ, Приморсько-Ахтарськ) ударними БпЛА типу "Shahed", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, всього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131".

"В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА", - додали у Повітряних силах.

Особливості атаки

"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

Обстріл України

За ніч в Україні кілька разів оголосили повітряну тривогу. Так, під час першої на Хмельниччині працювала ППО. Пізніше повітряну тривогу оголосили і у Києві та північних областях України. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння на півночі.