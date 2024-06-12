У низці областей оголошено повітряну тривогу: Росія атакує Україну дронами
В ніч з 11 на 12 червня Росія вкотре атакує Україну ударними БпЛА типу Шахед. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram повітряних сил ЗСУ.
Спочатку загроза застосування ударних БпЛА була для Дніпропетровської і Запорізької областей. Відповідне повідомлення з'явилось о 23:35.
"Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград", – уточнили через декілька хвилин.
Вже о 00:27 нова група Шахедів вирушила із Херсонщини на Миколаївщину, а через 7 хвилин, група БпЛА, що були на сході Дніпропетровщини, почали рухатися у бік Харківщини.
Станом на 01:04, 12 червня, ситуація наступна:
- група Шахедів на півночі Миколаївщини, рухається на захід;
- Шахеди на півночі Запоріжжя - курсом на Дніпропетровщину;
- ворожі дрони на заході Донеччини прямують на північ;
- БпЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей - курсом на північний захід;
- Шахеди на сході Харківщини рухаються на північ.
Оновлено о 01:35
БпЛА змінюють свій напрямок. Кількість областей, які під загрозою, збільшується:
- група Шахедів з Миколаївщини на Кіровоградщину, рухається на північний захід;
- Шахеди на Дніпропетровщині прямують у напрямку Дніпра;
- БпЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей продовжують рух на північний захід;
- Шахеди з Харківщини прямують у напрямку Полтавщини та Сумщини.
Крім того, повідомляється про зліт 3-х бортів Ту-95. Якщо виліт бойовий, ракети будуть у повітряному просторі України орієнтовно о 3:00-4:00.
Де оголошено повітряну тривогу
Станом на 1:14, 12 червня, повітряну тривогу оголошено у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Також тривога продовжується у Луганській області та Автономній Республіці Крим.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Дніпропетровській області під час оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Звуки було чутно внаслідок роботи ППО по Шахедах.
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