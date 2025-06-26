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Росія атакує одразу на кількох напрямках: Генштаб розповів про нові бої

Україна, Четвер 26 червня 2025 17:59
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Росія атакує одразу на кількох напрямках: Генштаб розповів про нові бої Фото: росіяни продовжують обстрілювати населені пункти України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З початку доби 26 червня на фронті сталося майже 80 бойових зіткнень. Найгарячіше - на Покровському напрямку, де окупанти вже понад 25 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку доби, за даними Генштабу, на фронті сталося щонайменше 79 бойових зіткнень.

Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Уланове, Бачівськ, Кучерівка, Середина-Буда Сумської області.

Ситуація по напрямках

Повідомляється, що вісім з чотирнадцяти ворожих атак вже відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час продовжуються бої.

Також противник на даному напрямку завдав авіаудару, скинув чотири КАБ, здійснив 100 обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Глибоке, Зибине, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка, наші воїни дали гідну відсіч.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю, один бій ще триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського. Сили оборони зупинили дев’ять спроб противника просунутися вперед, два боєзіткнення ще тривають.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Маркового та Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні противник атакував п’ять разів, в районах Яблунівки та Русиного Яру, наразі точиться одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка та в напрямку Володимирівки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 21 атаку, ще п’ять боєзіткнень тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник вісім разів атакував поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка та Одрадне. Дотепер триває два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційних ударів по районах Степногірська, Приморського та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази безуспішно атакував у бік позицій наших захисників, водночас завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Козацькому.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

"На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала. Підтримуйте українське військо! Переможемо!", - зауважили військові.

Втрати Росії у війні

Зауважимо, що на сьогодні, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад один мільйон військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1100 солдатів. Також вчора українські бійці знищили один танк, 7 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ оновив карти боїв, на яких видно, як просувається ситуація на фронті.

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Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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