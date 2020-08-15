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Ярош призвал проукраинские партии объединяться с партией Порошенко

Днепр, Суббота 15 августа 2020 11:50
Ярош призвал проукраинские партии объединяться с партией Порошенко
Фото: Дмитрий Ярош (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Ярош подчеркивает, что поддерживает все объединительные процессы

Судьба государства зависит от объединения всех патриотических сил. Логичным является объединения вокруг партии Петра Порошенко как крупнейшей украинской оппозиционной силы.

Об этом заявил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош во время акции против реванша пятой колонны Кремля, которая состоялась в центре Днепра.

"Как на меня, речь идет об объединении не только на уровне Днепра, а на общеукраинском уровне, потому что от того сейчас судьба государства опять же зависит. Я неоднократно говорил о том, что мы побеждаем только тогда, когда мы едины. Майдан 2013-го и 2014, война в конце концов, когда нам удалось остановить врага. И это делали как раз те люди, которые здесь присутствуют", - напомнил Дмитрий Ярош.

Ярош подчеркивает, что поддерживает все объединительные процессы.

"В связи с тем, что "Европейская солидарность", я так понимаю, здесь самая рейтинговая сила, то логично, чтобы люди приобщались из разных сред государственнических и общественных, и политических, к этой силе. Сейчас не можно делиться", - добавляет он.

Он также отмечает, что местные выборы имеют свою специфику, но при всем том эта специфика не должна мешать противодействия реванша России в Украине, и не должна мешать противодействовать популизму, который существует сейчас во власти.

Напомним, ЦИК начала отбор кандидатов в территориальных избирательных комиссий на местных выборах.

Кроме того, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

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Новости Украины Порошенко ПетрДмитрий ЯрошЕвропейская солидарность
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