Ярош закликав проукраїнські партії об’єднуватися з партією Порошенка

Фото: Дмитро Ярош (facebook.com)

Ярош наголошує, що підтримує всі об’єднавчі процеси

Доля держави залежить від об’єднання всіх патріотичних сил. Логічним є об'єднання навколо партії Петра Порошенка як найбільшої української опозиційної сили.

Про це заявив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош під час акції проти реваншу п’ятої колони Кремля, яка відбулася у центрі Дніпра.

"‪Як на мене, йдеться про об’єднання не лише на рівні Дніпра, а на загальноукраїнському рівні, бо від того зараз доля держави знову ж таки залежить. Я неодноразово говорив про те, що ми перемагаємо тільки тоді, коли ми єдині. Майдани 2013-го і 2014, війна врешті решт, коли нам вдалось зупинити ворога. І це робили якраз і ті люди, які тут присутні", - нагадав Дмитро Ярош. ‬

Ярош наголошує, що підтримує всі об’єднавчі процеси.

"У зв’язку з тим, що "Європейська солідарність", я так розумію, тут найрейтинговіша сила, то логічно, щоби люди долучалися з різних середовищ державницьких - і громадських, і політичних, до цієї сили. Зараз не можна ділитися", - додає він. ‬

Він також наголошує, що місцеві вибори мають свою специфіку, але при тому всьому ця специфіка не має заважати протидії реваншу Росії в Україні, не має заважати протидіяти популізму, який існує зараз у владі.

Нагадаємо, ЦВК почала відбір кандидатів до територіальних виборчих комісій на місцевих виборах.

Крім того, 15 липня Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.