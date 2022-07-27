Ярош, Кличко, Хмара и другие просят Зеленского вернуть Корбану гражданство

Более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении гражданства главы Штаба территориальной тербороны Днепра Геннадия Корбана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо к президенту.
Подписанты отмечают, что обращаются к главе государства как гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод ее граждан.
По их словам, недопуск на территорию Украины и лишение гражданства руководителя Штаба территориальной тербороны Днепра Геннадия Корбана "не имеют ничего общего с законом, грубо нарушают статью 25 Конституции Украины.
По мнению подписантов, это наносит удар по авторитету нашего государства как правового и европейской, а в условиях войны - по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии.
Вклад Корбана в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году инициаторы обращения считают весомым и неоспоримым.
"Сейчас как никогда нужно единство власти и общества, единство всех украинцев ради победы Украины в священной войне за независимость. И все, что этому мешает – политические игры, сведение личных счетов, все мелочное и несогласованное с правом и государственным интересом – должно быть отвергнуто или хотя бы отложено", - говорится в письме.
Под письмом есть более сотни подписей, среди которых: руководитель УДА экс-нардеп Дмитрий Ярош, мэр Киева Виталий Кличко, глава Днепра Борис Филатов, главы Чернигова, Николаева, Ровно и еще ряда городов, Герой Украины, народный депутат Украины I, II и IV созывов Степан Хмара и экс-генпрокурор Юрий Луценко.
Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.
В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".