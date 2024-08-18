"Росатом" забезпечує додаткові доходи для РФ через "дочку" у Нідерландах, - NOS

"Росатом" за допомогою дочірньої компанії в Нідерландах регулярно забезпечує додатковий дохід до російського бюджету, зокрема під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NOS .

Згідно з річним звітом дочірньої компанії "Росатома" в Нідерландах Uranium One, прибуток від діяльності цієї компанії йде в російський бюджет і становить сотні мільйонів євро.

Таким чином, Росія має вигоду від залежності Європи від російського уранового сектора, у тому числі під час загарбницької війни РФ в Україні. Через цю залежність західні уряди поки що не наважуються вводити санкції проти "Росатому".

У виданні уточнили, що через компанію Uranium One "Росатом" займається видобутком сировини у Казахстані та Танзанії. Звідти виторг надходить до Нідерландів, а далі до російського бюджету.

У 2022 році голландська компанія отримала прибуток у розмірі 220 млн євро. Десятки мільйонів були передані материнської компанії у Росії. Значну частку прибутку забезпечує також торгівля ураном та інша діяльність.

Також NOS пише, що у 2022 році "Росатом" заплатив до бюджету РФ податки у розмірі 3,1 млрд євро.