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"Росатом" забезпечує додаткові доходи для РФ через "дочку" у Нідерландах, - NOS

Неділя 18 серпня 2024 20:50
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"Росатом" забезпечує додаткові доходи для РФ через "дочку" у Нідерландах, - NOS Фото: напис "Росатом" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

"Росатом" за допомогою дочірньої компанії в Нідерландах регулярно забезпечує додатковий дохід до російського бюджету, зокрема під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NOS.

Згідно з річним звітом дочірньої компанії "Росатома" в Нідерландах Uranium One, прибуток від діяльності цієї компанії йде в російський бюджет і становить сотні мільйонів євро.

Таким чином, Росія має вигоду від залежності Європи від російського уранового сектора, у тому числі під час загарбницької війни РФ в Україні. Через цю залежність західні уряди поки що не наважуються вводити санкції проти "Росатому".

У виданні уточнили, що через компанію Uranium One "Росатом" займається видобутком сировини у Казахстані та Танзанії. Звідти виторг надходить до Нідерландів, а далі до російського бюджету.

У 2022 році голландська компанія отримала прибуток у розмірі 220 млн євро. Десятки мільйонів були передані материнської компанії у Росії. Значну частку прибутку забезпечує також торгівля ураном та інша діяльність.

Також NOS пише, що у 2022 році "Росатом" заплатив до бюджету РФ податки у розмірі 3,1 млрд євро.

Що відомо про "Росатом"

"Росатом" - є російським державним холдингом, який об'єднує понад 400 підприємств атомної галузі.

До його складу входять: усі цивільні атомні компанії РФ, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації та атомний криголамний флот. Крім того, "Росатом" управляє атомними електростанціями Росії, зокрема й окупованою Запорізькою АЕС.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, що санкції проти "Росатому" зробили б істотний вплив на Росію.

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