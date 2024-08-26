Росармія атакує Україну "Шахедами": в яких областях загроза ударів

Військові розповіли, що у ніч проти 26 серпня був зафіксований запуск противником дронів-камікадзе з північного напрямку.

Так, спочатку був виявлений рух БПЛА типу "Shahed" через Сумську область в напрямку Полтавської області.

"Миргород - ударний БПЛА у напрямку міста!" - йшлося в оголошенні військових.

Згодом у Повітряних силах поінформували про рух декількох груп ворожих безпілотників через Сумську область у бік Чернігівської області.

А також повідомлялося про рух "Шахедів" у напрямку міста Суми, та про ударні БПЛА в Полтавській області, які прямують курсом на південний захід.

О 02.19 військові розповіли, що декілька груп "Шахедів" у Чернігівської області рухаються курсом на захід, безпілотники також рухаються у бік Черкаської області.

Крім того, декілька груп ударних дронів у Сумській області прямують на захід та південний захід.

Мешканців регіонів, де лунала сирена щодо загрози ворожих повітряних атак, просять перебувати в безпечних місцях та дотримуватися правила щодо "двох стін".

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, російські "Шахедні" по Україні відбуваються майже щоночі. Часто вони відбуваються у вигляді комбінованих ударів з боку росармії, із застосуванням ракет різних типів та авіаційних атак.

Так, наприклад, минулої ночі війська РФ запустили по Україні крилату ракету "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М", а також 6 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69. Крім того, для удару противник також застосував 9 "Шахедів". Завдяки роботі ППО ЗСУ більшість ворожих засобів не досягли своїх цілей або були збиті.

Також повідомлялося, що у ніч проти на 23 серпня силами ППО ЗСУ було збито 14 "Shahed" та ще 2 були локаційно втрачені.