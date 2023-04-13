Роналду залишився без тренера в Аравії: португальцю приписали критику фахівця

59-річний фахівець завершив співпрацю з грандом Професійної ліги Саудівської Аравії. Французький тренер втратив посаду на фоні непереконливих результатів команди. Новим коучем став екс-керманич команди U-19 Дінко Єлічіч.

"Аль-Наср" двічі втратив очки в останніх п'яти матчах чемпіонату. Спершу "Всесвітній клуб" мінімально поступився головному конкуренту в боротьбі за титул "Аль-Іттіхаду" на виїзді. А в неділю зіграв унічию зі середняком "Аль-Фейхою" (0:0). Тепер "Аль-Наср" іде на 2-й сходинці в турнірній таблиці та на 3 пункти відстає від того ж "Аль-Іттіхада".

Іспанська преса після втрати очок поширила інформацію про невдоволення роботою Гарсії головної зірки аравійського гранда – Роналду. Зірковий португалець нібито розкритикував тренерські методи фахівця. На його думку, потенціал "Аль-Насра" дозволяє демонструвати кращу гру.

Хто такий Руді Гарсія

Французький футболіст і тренер іспанського походження. Ім'я отримав на честь німецького велогонщика Руді Альтіга.

Під час ігрової кар'єри Гарсія захищав кольори "Лілля", "Кана", "Мартіга" та "Корбей-Есона". В останньому почав поєднувати виступи з роботою тренером. Був фізіотерапевтом, пізніше – скаутом у "Сент-Етьєні". Згодом став асистентом керманича "зелених" Робера Нузаре. Зберіг цю посаду при валлійці Тошаку.

У 2001 році очолив "Сент-Етьєн" у тандемі з Жаном-Гі Валлеммом. Пізніше тренував "Діжон", "Ле Ман", "Лілль", італійську "Рому", "Марсель" і "Ліон". До "Аль-Насра" приєднався влітку торік.

Зробив "Лілль" чемпіоном Франції 2010/11 та виграв Кубок Франції. У сезоні 2017/18 дійшов із "Марселем" до фіналу Ліги Європи. Тричі ставав найкращим тренером Франції (2011, 2013, 2014).