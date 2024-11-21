Роналду заінтригував можливістю повторення історії баскетбольної сім'ї Джеймсів

39-річний португалець виклав інтерв'ю з американським блогером Джиммі MrBeast Робертсоном. Ютюбер запитав, чи культовий спортсмен зможе зіграти в одній команді з первістком.

Роналду вдалося уникнути прямої відповіді на запитання. Він зіслався на змінні дані на кшталт віку та фізичного стану. Водночас чемпіон Європи-2016 не заперечив бажання повторити досягнення Джеймсів у футболі.

"Йому 14 років, тож побачимо, як будуть справи з моїми ногами", – відповів Роналду на запитання MrBeast.

Хто такий Кріштіану Роналду-молодший

Народився у 2010 році в Штатах, п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" став єдиним опікуном сина. За угодою з матір'ю дитини, її ім'я залишиться непублічним.

З дитинства почав займатися футболом. Підлітком перебував у структурах клубів батька – англійському "Манчестер Юнайтед" і туринському "Ювентусі". Восени 2023-го приєднався до команди U-15 "Аль-Насра" в 13 років і взяв батьковий 7-й номер.