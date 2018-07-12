Роналду не сыграет за "Ювентус" в предсезонном матче против "Реала"

Встреча состоится 5 августа

Новичок туринского "Ювентуса" футболист сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет в матче со своим бывшим клубом мадридским "Реалом" в предсезонном товарищеском турнире. Об этом сообщает Marca.

Встреча "Ювентуса" и "Реала" в рамках Международного кубка чемпионов состоится 5 августа в Ландовере (США).

Португалец, вероятно, присоединится к итальянскому клубу 30 июля в США. Как сообщает испанское издание, Роналду не сыграет против своего бывшего клуба, так как не успеет восстановиться после чемпионата мира-2018 и набрать должную форму за пять дней.

О переходе Роналду из "Реала" в "Ювентус" было объявлено 10 июля. Роналду выступал за "Реал" с 2009 года после перехода из английского "Манчестер Юнайтед" и с тех пор провел за "сливочных" 438 матчей, в которых забил 451 мяч, и стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба.