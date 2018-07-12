Роналду не зіграє за "Ювентус" в передсезонному матчі проти "Реала"

Новини Спорт 12.07.2018 - 16:40
Фото: Роналду в матчі ЛЧ проти "Ювентуса" (twitter.com/realmadrid)
Фото: Роналду в матчі ЛЧ проти "Ювентуса" (twitter.com/realmadrid)

Зустріч відбудеться 5 серпня

Новачок туринського "Ювентуса" футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду не зіграє в матчі зі своїм колишнім клубом мадридським "Реалом" в передсезонному товариському турнірі. Про це повідомляє Marca.

Зустріч "Ювентуса" і "Реала" в рамках Міжнародного кубка чемпіонів відбудеться 5 серпня в Ландовере (США).

Португалець, ймовірно, приєднається до італійського клубу 30 липня в США. Як повідомляє іспанське видання, Роналду не зіграє проти свого колишнього клубу, оскільки не встигне відновитися після чемпіонату світу-2018 і набрати належну форму за п'ять днів.

Про перехід Роналду з "Реала" в "Ювентус" було оголошено 10 липня. Роналду виступав за "Реал" з 2009 року після переходу з англійського "Манчестер Юнайтед" і з того часу провів за "вершкових" 438 матчів, в яких забив 451 м'яч, і став кращим бомбардиром в історії мадридського клубу.

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Теги:  Реал,  Ювентус,  Роналду  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС