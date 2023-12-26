Роналду з рекордом і Мане оформили розгром "Аль-Іттіхада" Бензема в Саудівській Аравії

Статусний матч аравійської Професійної ліги між "Аль-Іттіхадом" і "Аль-Насром" завершився перемогою гостьової команди. Дублі в складі переможців оформили Кріштіану Роналду та Садьйо Мане.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Саудівська Аравія, Професійна ліга, 17-й тур
"Аль-Іттіхад" – "Аль-Наср" – 2:5
Голи: Хамдалла, 14, 52 – Роналду, 19, 68 (обидва – пенальті), Таліска, 38, Мане, 76, 82
Вилучення: Фабінью, 67 (АІ, друга жовта картка)
Нашпиговані зірками колективи довго не запрягали, обмінявшись голами в стартові 20 хвилин. На сольний виступ Хамдалли після передачі Бензема "Аль-Наср" відповів реалізованим Роналду одинадцятиметровим. У епізоді, що призвів до пенальті сфолив той же Бензема.
А перед перервою гості вийшли вперед. Це Таліска класно розібрався в чужому штрафному після прострілу Теллеса з лівого флангу. Але на старті другої половини "Аль-Іттіхад" відігрався, коли Хамдалла головою замкнув навіс Коронадо зі штрафного.
Утім, далі господарів підвів Фабінью. Бразилець заробив два "гірчичники" за лічені хвилин і пішов відпочивати достроково. Розплата за другий фол була миттєвою – Роналду впевнено виконав і другий удар із позначки, знову вивівши "Аль-Наср" уперед.
Добив же "Аль-Іттіхад" Мане. Колишній лідер "Ліверпуля" забив двічі у фінальні 15 хвилин. Спершу сенегалець у дотик завершив стрімку атаку столичної команди, а потім у схожому стилі замкнув простріл Отавіу з правого флангу – 2:5 у підсумку та друге місце в турнірній таблиці для "Аль-Насра".
Проте, головним героєм став Роналду. Португалець завдяки дублю обійшов Харрі Кейна та Кіліана Мбаппе в списку найкращих бомбардирів 2023-го. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" оформив 53 м'ячі, а в дуету європейців – по 52. Обидва завершили виступи цьогоріч, а обійти Роналду теоретично може Ерлінг Холанд (50 голів) у двох матчах "Манчестер Сіті". Однак, останні три тижні він пропустив через травму.
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