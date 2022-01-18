Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста

У Роналду "все еще есть страсть к игре и забиванию голов" и мотивация все еще присутствует.

"Я продолжаю усердно работать. Я люблю эту игру, и у меня есть страсть. Я хочу продолжить. Я надеюсь играть, может быть, четыре или пять лет, все это ментально. Если вы хорошо относитесь к своему телу, когда оно вам понадобится, оно отплатит вам", - сказал футболист.