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Роналду побил нефутбольный мировой рекорд

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Среда 09 февраля 2022 18:14
Роналду побил нефутбольный мировой рекорд Фото: Криштиану Роналду (manutd.com)
Автор: Антон Федорцив

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду успевает бить рекорды не только на футбольных газонах, но и в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер Книги рекордов Гиннеса.

Звездный португалец собрал более 400 миллионов подписчиков в Instagram. Этот показатель стал новым мировым рекордом.

Роналду является самым популярным человеком на платформе. На протяжении последних десяти месяцев на профиль нападающего МЮ подписались 123 млн пользователей. Больше подписчиков имеет лишь один аккаунт – профиль самого Instagram (469 млн).

На старте сезона 2021/22 Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед". В его активе 26 матчей во всех турнирах, в которых португалец забил 14 мячей.

Достижения Криштиану Роналду

  • 5-кратный обладатель "Золотого мяча" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
  • 4-кратный обладатель "Золотого бутса" (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15)
  • 2-кратный победитель премии FIFA The Best (2016, 2017)


Кроме того, португальский форвард трижды становился чемпионом Англии, по два раза – чемпионом Испании и Италии, 5 раз триумфовал в Лиге чемпионов, а также в составе национальной команды победил на Евро-2016 и в Лиге наций 2018/19.

К слову, на прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Англии от скромного "Мидлсбро". В этом поединке Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

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