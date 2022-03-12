Роналду побил мировой рекорд по голам

37-летний португалец оформил хет-трик в поединке 29-го тура АПЛ против лондонского "Тоттенхэма" (3:2). Теперь в активе Роналду 807 голов на клубном уровне и в сборной Португалии.

Звездный нападающий опередил Йозефа Бицана – уроженца Вены, успевшего сыграть за сборные Австрии и Чехословакии, а также ряд клубов обеих стран. Его результативность остановилась на отметке 805 мячей.

Криштиану Роналду начал игровую карьеру в лиссабонском "Спортинге" в сезоне 2002/03. Также он забивал в составе МЮ, мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса".