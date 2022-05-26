"Рома" во главе с Моуринью триумфовала в премьерной Лиге конференций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига конференций, финал

"Рома" – "Фейеноорд" – 1:0

Гол: Дзаньоло, 32

Как и подобает финалам, обе команды начали матч крайне осторожно. На старте активнее были нидерландцы. В то же время римляне пытались придать игре более спокойный темп и ставили на длинные забросы вперед.

Когда же наступило затишье, "Рома" неожиданно прибавила оборотов и начала нащупывать слабые места в обороне "Фейеноорда". В конце концов слабое звено нашли на 32-й минуте – Манчини навесил, а Траунер упустил подключение Николо Дзаньоло, который в два касания разобрался с кипером.

Роттердамцы без пауз побежали отыгрываться. Но до перерыва разве что позволили размяться Патрисиу – действительно опасные удары в сторону ворот "волков" они так и не сумели нанести.

Зато в начале второго тайма "Фейеноорд" создал сразу несколько моментов. Вот Траунер пробил в штангу, а удар Тиля на добивании стал добычей вратаря. Дальше Маласия мощно пробил издалека, но Патрисиу в дуэте с перекладиной сыграли за "Рому".

По инерции роттердамцы провели еще несколько атак. Однако каждый раз выпады "Фейеноорда" наталкивались на слаженную работу защитников команды Моуринью. В конце концов, "волки" грамотно заманили оппонента в свою игру и "засушили" атакующий пыл нидерландцев.

Сравнять счет "Фейеноорд" так и не сумел, что позволило "Роме" завоевать дебютный евротрофей. Наставник римлян оформил персональное достижение – Моуринью стал первым тренером, триумфовавшим в трех различных европейских турнирах (Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига Европы и Лига конференций).