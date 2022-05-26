"Рома" на чолі з Моурінью тріумфувала в прем'єрній Лізі конференцій

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на результат поєдинку .

Ліга конференцій, фінал

"Рома" – "Фейєнорд" – 1:0

Гол: Дзаньйоло, 32

Як і личить фіналам, обидві команди розпочали матч вкрай обережно. На старті активнішими були нідерландці. Натомість римляни намагалися надати грі спокійнішого темпу та ставили на довгі закидання вперед.

Коли ж настало затишшя, "Рома" несподівано додала обертів і почала намацувати слабкі місця в обороні "Фейєнорда". Зрештою, слабку ланку віднайшли на 32-й хвилині – Манчіні навісив, а Траунер проґавив підключення Ніколо Дзаньйоло, який у два дотики розібрався з кіпером.

Роттердамці без пауз побігли відігруватися. Але до перерви хіба що дозволили розім'ятися Патрісіу – на справді небезпечні удари в бік воріт "вовків" вони так і не спромоглися.

Зате на початку другого тайму "Фейєнорд" створив відразу кілька нагод. Ось Траунер пробив у стійку, а удар Тіля на добиванні став здобиччю воротаря. Далі Маласія потужно пробив здалеку, але Патрісіу в дуеті з перекладиною зіграли за "Рому".

За інерцією роттердамці провели ще кілька атак. Однак, щоразу випади "Фейєнорда" наштовхувалися на злагоджену роботу оборонців команди Моурінью. Зрештою, "вовки" грамотно заманили опонента до своєї гри та "засушили" атакувальний запал нідерландців.

Зрівняти рахунок "Фейєнорд" так і не зумів, що дозволило "Ромі" здобути дебютний євротрофей. Натомість керманич римлян оформив персональне досягнення – Моурінью став першим тренером, який тріумфував у трьох різних європейських турнірах (Ліга чемпіонів, Кубок УЄФА/Ліга Європи та Ліга конференцій).