"Ролан Гаррос-2024": Світоліна вилетіла в 1/8 фіналу турніру

Roland Garros, 4-й раунд, жінки

Світоліна – Рибакіна – 0:2 (4:6, 3:6)

Розпочався матч несподівано – з обміну брейками. Далі обидві тенісистки намагалися не повторювати помилок на власних подачах. Вирішальним став п'ятий гейм, коли Світоліна таки віддала казахській тенісистці очко.

Рибакіна надалі стратегічною перевагою скористалися сповна. Хоча у восьмому геймі українка ледь не взяла подачу казашки. Однак, четверта ракетка світу відігралася з 30:40 та відкрила шлях до перемоги в сеті.

Друга партія стартувала під контролем Рибакіної. З брейком вона повела 2:0, а після другого взагалі відірвалася на три пункти (4:1). Утім, Світоліна на прийомі та власній подачі відразу ж скоротила відставання до мінімуму. Однак, казашка взяла два гейми поспіль і закрила сет і матч.

У наступному раунді Рибакіна зустрінеться з переможницею пари нейтральної росіянки Еліни Аванесян та італійки Ясміне Паоліні. Їхній матч розпочався паралельно з поєдинком за участі Світоліної. Перший сет завершився перемогою Аванесян.