Роль Трампа, 200 тисяч миротворців і небезпека "угоди з дияволом". Що сказав Зеленський в Давосі

Президент України Володимир Зеленський на форумі в Давосі заявив, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом готується, але дати немає. Крім того, він вкотре наголосив на важливості сильних гарантій безпеки для України, щоб завершити гарячу фазу війни.

Детальніше про заяви Зеленського під час спілкування з медіа у Давосі - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Про майбутню зустріч з Трампом

За словами Зеленського, наразі команди України та США працюють над організацією зустрічі.

"Юридично до інавгурації ніхто не хотів мати якихось дуже конкретних кроків щодо майбутніх планів. У нас було кілька розмов, вони були більш атмосферними, ми говорили про те, що відбувається, де ми знаходимось, що ми очікуємо. Це були загальні зустрічі, щоб наші команди напрацювати технічно перехід до кроків. Нам потрібно, щоб команди попрацювали і буде організовано зустріч. Поки що у мене немає дати", - заявив він.

Про дзвінок Трампа Путіну

"Зі мною це (підготовку дзвінка Трампа Путіну) не обговорювалось, хоча я пам'ятаю, що він говорив, що ми будемо спілкуватися, але також ми будемо працювати над контактом з росіянами. Але ми повинні знати, що на рівні розвідок США і Росія мали контакти всі три роки війни і вони мали багато різних контактів і багато європейців мали. Я не здивований, що у США будуть контакти з Путіним, єдине, я вважаю, що правильно, щоб ми були в пріоритеті", - сказав Зеленський.

Україна ніколи не визнає окуповані території російськими

"Я не дуже вірю, що на сьогодні в його (Путіна) голові є розуміння того, як вийти з війни, щоб Україна залишилась Україною, сильною незалежною з гарантіями безпеки. Мало того, що він цього не хоче. Я не думаю, що у нього є якесь бачення виходу. Я думаю, у нього його поки що не існує. І через силу США, бажано з Європою, важливо тиснути на нього", - вважає президент України.

Зеленський додав, що Україна не може просто почати жити наново не знаючи, чи завтра Путін піде з війною знову. Він також наголосив, що важливо не починати будь-які перемовини з Росією без України, бо це програш.

"Путіна не можна субʼєктизувати, він порушив все, він винен, тому це не може бути просто угода з дияволом. Він повинен знати, що він порушив, помилився тощо. Якщо починати говорити з ним на рівних, я думаю, це програш для України", - вважає Зеленський.

На питання чи готова Україна віддати Росії окуповані території Зеленський наголосив, що "юридично ми не визнаємо, хто б що не хотів".

"Нехай навіть всі союзники світу обʼєднаються, ми всеодно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Інакше у вас є вибір - люди ваші, які втратили дітей, чоловіків, або це все було просто так, або ні. Ми повинні знайти все, щоб закінчити гарячу стадію війни, перемовин може бути багато і тут в цьому питанні гарячої стадії війни номер один - гаранті безпеки", - додав він.

Про Україну в НАТО

"Від деяких держав щодо (питання членства України в НАТО) була спочатку не дуже прозора політика і вони не підтримували нас в НАТО і це були просто неправдиві слова, що Україна буде в НАТО, тому що йдуть десятиріччя, а Україна не в НАТО", - вважає Зеленський.

Він також вважає, що у питанні членства України в НАТО була слабка позиція Німеччини і США, тому що "вони мали діалог з росіянами і я вважаю, що вони програли цей діалог, тому що вони завжди апелюють до того, що колись якісь були домовленості з РФ".

"А чого ви раптом домовлялися без нас про нас? Ми незалежна країна. Я хотів би вирівняти повагу інших до України і ми боремося за гарантії безпеки, ми хочемо бути в НАТО, більшість країн НАТО нас підтримують та 4 країни нас не підтримують в НАТО - США, Німеччина, Словаччина і угорці. Але у всі 4 все залежить від США і якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, всі будуть за. Якщо не захоче - ми не будемо в НАТО", - пояснив він.

Про Келлога

Зеленський вважає, що спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келлог може приїхати до Києва не сам.

"Можливо Келлог приїде не сам, можливо ще хто приїде і також ми проведемо зустріч у Вашингтоні на рівні лідерів. Ми хочемо підготуватися до цієї зустрічі і мати плани. Скоро, я думаю так, не знаю, важко знати вже зараз це, нам треба познайомитися краще", - прокоментував він майбутній візит Келлога.

Про "мирний план" Бразилії та Китаю

"Ми, безумовно, розуміємо, що лідерські позиції найближчим часом будуть за США і, як я і казав, майбутнє України в Європі і ми б хотіли, щоб Європа мала гучний голос за цим столом перемовин", - вважає Зеленський.

Він також додав, що, на його думку, будь-які майбутні дипломатичні перемовини будуть базуватися на тих чи інших ініціативах та згадав про формулу миру.

"Ми домовились будувати великий документ, важливо коли у тебе є фундамент. Є великий документ, бачення по кожному пункту. Я не знаю, чи ми всі будемо спроможні закінчити війну за пунктами по цій формулі. Напевно, у Трампа буде свій підхід і свої пропозиції. Але, всеодно є документи, які важливі і в них є справедливість. Щодо посилення України і гарантій безпеки у нас був документ "План перемоги" і там було про силу України, про її статус щодо перемоги. Бразилія і Китай, ми дуже хотіли підключити всі країни до загального бачення, але Бразилії захотілось мати свою ініціативу, а Китай захотів мати свою. І у африканського континенту була своя ініціатива. І арабські країни мали своє бачення. І всі будуть мати тисячу бачень, які не наближають нас ні на крок до закінчення війни. Дуже узагальнені речі у бразильців з китайцями. І вони також не наблизили нас до закінчення війни", - пояснив свою позицію Зеленський.

Він додав, що Україна хотіла обʼєднати всіх навколо формули миру.

"А сьогодні, я вважаю, що потяг Бразилії, він поїхав, в іншому напрямку. Я зустрічався з Лулою і дуже просив бути партнером закінчення війни, а зараз він не гравець. Він і для Трампа буде не гравець", - сказав Зеленський.

Міцні гарантії безпеки: що це

Зеленський зазначив, що найкращою гарантією безпеки для України було б НАТО, за його словами НАТО - найдешевші гарантії безпеки для України, для Америки, Європи і росіян.

"У нас 800 тисяч армії, якщо не буде ні НАТО, ні чітких гарантій безпеки, то ми маємо мати мільйонну армію. А яка ще кількість може зупинити їх (росіян)? У нас є досвід. Нам потрібен мільйон в обороні, хто буде годувати мільйонну армію? Якщо Європа каже, що Україна захищає не тільки себе, а й цінності Європи, логічно, давайте тоді всі підтримувати цю армію, бо бюджету України не буде на мільйонну армію. Коли я кажу про російські активи, я знаходжу менш болісні альтернативи", - додав він.

Він також прокоментував ідею щодо розміщення в Україні іноземних військ.

"І про контингент, це не просто хтось стоїть. Ні, я не підтримую таку ідею. Я підтримую ідею контингенту, як частину гарантій безпеки. Оскільки в них (у росіян) є півторамільйонна армія, і якщо в нас буде вдвічі менша, це означає, що нам потрібні контингенти з дуже значною кількістю солдат", - пояснив він.

Журналісти запитали у Зеленського про чисельність такого контингенту і, як приклад, навели цифру 200 тисяч. На що Зеленський відповів, що "200 тисяч від всіх європейців - це мінімум, інакше це ніщо".

"Інакше це як в нас було ОБСЄ і ніхто не знав, чим вони можуть допомогти. У них просто були офіси і все", - додав він.

Про ультиматуми Путіна

Журналісти запитали у Зеленського про так звані "стамбульські домовленості", про які так часто говорить Путін. На що президент України відповів, що "немає жодних турецьких перемовин, оскільки я президент, я переговорник, а в Росії він переговорник - Путін. Тож, я ніколи не зустрічався в Туреччині з Путіним".

"Дехто прийшов у перші дні окупації - дехто з України, вони прийшли з якимись папірцями і передали мені ультиматум від Путіна. Це був той самий лист, з деякими змінами, в Туреччині. Вони сказали, що я маю відступити, вони змінять мене на проросійського Медведчука. Тож, я більше не президент. Для мене це не проблема, голосуватимуть наші люди. Я маю на увазі, що це не ціль. Весь Донбас - це Росія, ми маємо визнати. Потім, ми маємо визнати російську мову, проголосувати і змінити нашу Конституцію, щоб ми мали нейтральний статус, зменшити армію до 50 тисяч. Потім, ми маємо віддати всю зброю, від артилерії, все що до 20 км ми маємо зруйнувати і віддати їм. Тому, ніколи не було ніяких переговорів, це ультиматум від убивці", - наголосив Зеленський.

Він додав, що послав цих людей. Потім, за його словами, "Білорусь хотіла щось організувати, про щось домовлятися, але вони знову висунули ультиматум".

"Потім у Туреччині вони хотіли організувати і президент Ердоган просив мене: "Будь ласка, вони мають сісти поговорити". Я сказав: "Добре, якщо ви хочете, вони говоритимуть". Вони прийшли і знову висунули ультиматум. Тож, ми не можемо сказати, що в нас були якісь переговори, оскільки всі три рази були ультиматуми від Путіна", - наголосив Зеленський.

Як Трамп може змусити Путіна до переговорів

За словами Зеленського, Трамп може "реально застосувати санкції тотально, він знає, як це робити, витягнути максимальний обʼєм енергетики, зменшити ціну світову, він це зробить без будь-яких пропозицій".

Також, на думку Зеленського, Трамп може сказати Путіну, що якщо він не припинить війну, то Трамп передасть Україні всю зброю, яку Україна попросить.

"Авжеж не ядерну, ми адекватні люди", - додав він.