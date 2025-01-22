Роль Трампа, 200 тысяч миротворцев и опасность "сделки с дьяволом". Что сказал Зеленский в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом готовится, но даты нет. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул важность сильных гарантий безопасности для Украины, чтобы завершить горячую фазу войны.

Подробнее о заявлениях Зеленского во время общения с медиа в Давосе - в материале РБК-Украина ниже.

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О предстоящей встрече с Трампом

По словам Зеленского, сейчас команды Украины и США работают над организацией встречи.

"Юридически до инаугурации никто не хотел иметь каких-то очень конкретных шагов относительно будущих планов. У нас было несколько разговоров, они были более атмосферными, мы говорили о том, что происходит, где мы находимся, что мы ожидаем. Это были общие встречи, чтобы наши команды наработали технически переход к шагам. Нам нужно, чтобы команды поработали и будет организована встреча. Пока у меня нет даты", - заявил он.

О звонке Трампа Путину

"Со мной это (подготовку звонка Трампа Путину) не обсуждалось, хотя я помню, что он говорил, что мы будем общаться, но также мы будем работать над контактом с россиянами. Но мы должны знать, что на уровне разведок США и Россия имели контакты все три года войны и они имели много разных контактов и многие европейцы имели. Я не удивлен, что у США будут контакты с Путиным, единственное, я считаю, что правильно, чтобы мы были в приоритете", - сказал Зеленский.

Украина никогда не признает оккупированные территории российскими

"Я не очень верю, что на сегодня в его (Путина) голове есть понимание того, как выйти из войны, чтобы Украина осталась Украиной, сильной независимой с гарантиями безопасности. Мало того, что он этого не хочет. Я не думаю, что у него есть какое-то видение выхода. Я думаю, у него его пока не существует. И через силу США, желательно с Европой, важно давить на него", - считает президент Украины.

Зеленский добавил, что Украина не можем просто начать жить заново не зная, пойдет ли Путин завтра с войной снова. Он также подчеркнул, что важно не начинать любые переговоры с Россией без Украины, потому что это проигрыш.

"Путина нельзя субъективизировать, он нарушил все, он виноват, поэтому это не может быть просто сделка с дьяволом. Он должен знать, что он нарушил, ошибся и так далее. Если начинать говорить с ним на равных, я думаю, это проигрыш для Украины", - считает Зеленский.

На вопрос готова ли Украина отдать России оккупированные территории Зеленский отметил, что "юридически мы не признаем, кто бы что ни хотел".

"Пусть даже все союзники мира объединятся, мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Иначе у вас есть выбор - люди ваши, которые потеряли детей, мужей, или это все было просто так, или нет. Мы должны найти все, чтобы закончить горячую стадию войны, переговоров может быть много и здесь в этом вопросе горячей стадии войны номер один - гарантии безопасности", - добавил он.

Об Украине в НАТО

"От некоторых государств об этом (вопрос членства Украины в НАТО) была сначала не очень прозрачная политика и они не поддерживали нас в НАТО и это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что идут десятилетия, а Украина не в НАТО", - считает Зеленский.

Он также считает, что в вопросе членства Украины в НАТО была слабая позиция Германии и США, потому что "они имели диалог с россиянами и я считаю, что они проиграли этот диалог, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то какие-то были договоренности с РФ".

"А чего вы вдруг договаривались без нас о нас? Мы независимая страна. Я хотел бы выровнять уважение других к Украине и мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО нас поддерживают и 4 страны нас не поддерживают в НАТО - США, Германия, Словакия и венгры. Но у всех 4 все зависят от США и если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если не захочет - мы не будем в НАТО", - пояснил он.

О Келлоге

Зеленский считает, что спецпосланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог может приехать в Киев не сам.

"Возможно Келлог приедет не сам, возможно еще кто-то приедет и также мы проведем встречу в Вашингтоне на уровне лидеров. Мы хотим подготовиться к этой встрече и иметь планы. Скоро, я думаю да, не знаю, трудно знать уже сейчас это, нам надо познакомиться лучше", - прокомментировал он предстоящий визит Келлога.

О "мирном плане" Бразилии и Китая

"Мы, безусловно, понимаем, что лидерские позиции в ближайшее время будут за США и, как я и говорил, будущее Украины в Европе и мы бы хотели, чтобы Европа имела громкий голос за этим столом переговоров", - считает Зеленский.

Он также добавил, что, по его мнению, любые будущие дипломатические переговоры будут базироваться на тех или иных инициативах и вспомнил о формуле мира.

"Мы договорились строить большой документ, важно когда у тебя есть фундамент. Есть большой документ, видение по каждому пункту. Я не знаю, мы все будем способны закончить войну по пунктам по этой формуле. Наверное, у Трампа будет свой подход и свои предложения. Но, все равно есть документы, которые важны и в них есть справедливость. По усилению Украины и гарантий безопасности у нас был документ "План победы" и там было о силе Украины, о ее статусе относительно победы. Бразилия и Китай, мы очень хотели подключить все страны к общему видению, но Бразилии захотелось иметь свою инициативу, а Китай захотел иметь свою. И у африканского континента была своя инициатива. И арабские страны имели свое видение. И все будут иметь тысячу видений, которые не приближают нас ни на шаг к окончанию войны. Очень обобщенные вещи у бразильцев с китайцами. И они также не приблизили нас к окончанию войны", - пояснил свою позицию Зеленский.

Он добавил, что Украина хотела объединить всех вокруг формулы мира.

"А сегодня, я считаю, что поезд Бразилии, он ушел, в другом направлении. Я встречался с Лулой и очень просил быть партнером окончания войны, а сейчас он не игрок. Он и для Трампа будет не игрок", - сказал Зеленский.

Прочные гарантии безопасности: что это

Зеленский отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины было бы НАТО, по его словам НАТО - самые дешевые гарантии безопасности для Украины, для Америки, Европы и россиян.

"У нас 800 тысяч армии, если не будет ни НАТО, ни четких гарантий безопасности, то мы должны иметь миллионную армию. А какое еще количество может остановить их (россиян)? У нас есть опыт. Нам нужен миллион в обороне, кто будет кормить миллионную армию? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию, потому что бюджета Украины не будет на миллионную армию. Когда я говорю о российских активах, я нахожу менее болезненные альтернативы", - добавил он.

Он также прокомментировал идею о размещении в Украине иностранных войск.

"И о контингенте, это не просто кто-то стоит. Нет, я не поддерживаю такую идею. Я поддерживаю идею контингента, как часть гарантий безопасности. Поскольку у них (у россиян) есть полуторамиллионная армия, и если у нас будет вдвое меньше, это означает, что нам нужны контингенты с очень значительным количеством солдат", - пояснил он.

Журналисты спросили у Зеленского о численности такого контингента и, как пример, привели цифру 200 тысяч. На что Зеленский ответил, что "200 тысяч от всех европейцев - это минимум, иначе это ничто".

"Иначе это как у нас было ОБСЕ и никто не знал, чем они могут помочь. У них просто были офисы и все", - добавил он.

Об ультиматумах Путина

Журналисты спросили у Зеленского о так называемых "стамбульских договоренностях", о которых так часто говорит Путин. На что президент Украины ответил, что "нет никаких турецких переговоров, поскольку я президент, я переговорщик, а в России он переговорщик - Путин. Так что, я никогда не встречался в Турции с Путиным".

"Кое-кто пришел в первые дни оккупации - кое-кто из Украины, они пришли с какими-то бумажками и передали мне ультиматум от Путина. Это было то же письмо, с некоторыми изменениями, в Турции. Они сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Поэтому, я больше не президент. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди. Я имею в виду, что это не цель. Весь Донбасс - это Россия, мы должны признать. Затем, мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч. Затем, мы должны отдать все оружие, начиная от артиллерии, все что до 20 км мы должны разрушить и отдать им. Поэтому, никогда не было никаких переговоров, это ультиматум от убийцы", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что послал этих людей. Затем, по его словам, "Беларусь хотела что-то организовать, о чем-то договариваться, но они снова выдвинули ультиматум".

"Потом в Турции они хотели организовать и президент Эрдоган просил меня: "Пожалуйста, они должны сесть поговорить". Я сказал: "Хорошо, если вы хотите, они будут говорить". Они пришли и снова выдвинули ультиматум. Поэтому, мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина", - подчеркнул Зеленский.

Как Трамп может принудить Путина к переговорам

По словам Зеленского, Трамп может "реально применить санкции тотально, он знает, как это делать, вытянуть максимальный объем энергетики, уменьшить цену мировую, он это сделает без каких-либо предложений".

Также, по мнению Зеленского, Трамп может сказать Путину, что если он не прекратит войну, то Трамп передаст Украине все оружие, которое Украина попросит.

"Конечно не ядерное, мы адекватные люди", - добавил он.