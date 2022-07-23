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"Роковая ошибка": Филатов отреагировал на лишение гражданства Корбана

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на изъятие украинского паспорта у главы теробороны Днепра Геннадия Корбана, когда тот пытался пересечь украинско-польскую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

По его словам, это "роковая ошибка", впрочем, она раскрыла "колоссальную институциональную проблему", которая взволновала огромное количество людей.

"Почему каждый год, а особенно во время избирательных компаний, политики обещают решить проблему двойного гражданства (гражданство страны-агрессора не обсуждается) и каждый раз забывают это сделать?

На каком основании процедуры как получения/так и выхода из гражданства Украины максимально формализованы, непрозрачны, длительны по срокам и имеют под собой возможности для массовых злоупотреблений чиновников?

Что делать гражданам Украины, которых война изгнала из родной страны, и сейчас они помогают армии/волонтерят/страдают за Украину за рубежом…и пытаются обустроиться на новом месте также получая гражданство стран их приютивших? Их тоже могут потом не впустить домой, когда они решат вернуться?

Каков будет подход к отечественным предпринимателям, людям "мира", которые находятся сейчас дома и тратят на помощь фронту огромные деньги, но в любой момент могут быть подвергнуты остракизму?" - написал Филатов.

Он также задается вопросом, который теперь юридический статус сотен тысяч украинцев, а также венгров, румын или поляков, которые живут на Закарпатье, Буковине или Галичине и имеют паспорта стран Евросоюза.

Напомним, 22 июля стало известно, что Геннадий Корбан не может въехать в Украину. При попытке пересечения границы у него изъяли паспорт.

Корбан уточнил, что основанием таких действий пограничники назвали президентский указ о лишении его гражданства.

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Борис ФилатовГеннадий Корбан