Нові правила на Євро-2024: деякі з них можуть здатися дуже дивними

Євро-2024 вже стартувало. Але не всі знають, що УЄФА підготувало для футболістів і фанатів деякі несподіванки.

Новий спосіб пливу газону

Після матчу між "Манчестер Юнайтед" та "Борнмутом" у межах Прем'єр-ліги, керівний орган заявив про особливу систему полиття газону, щоб запобігти такому конфузу, котрий відбувся на теренах Англії.

Річ у тім, що у квітневому протистоянні двох команд працівники затопили газон перед грою. Уболівальники не були байдужі до цього інциденту та прозвали гру "нічия, що проходила в басейні".

Щоб уникнути таких проблем на континентальному турнірі, УЄФА оголосили нові правила щодо поливу.

Фото: "Олімпіаштадіон" (instagram.com/olympiastadionberlin)

Яким чином будуть поливати німецькі газони:

полив має бути завершений за годину до початку гри;

поле потрібно поливати рівномірно, а не лише на певних ділянках;

асоціація, що приймає гру має оголосити графік поливу поля на передматчевих організаційних зборах;

додатковий полив поля може бути проведений, якщо це буде прийнято асоціацією-господарем у кваліфікаційному змаганні та УЄФА у фінальному турнірі, за умови, що він відбудеться: від 15 до 10 хвилин до початку турніру або під час перерви (максимум на п'ять хвилин).

Заборона на фрукти

Другим дивним рішенням німецьких організаторів стала заборона на споживання фруктів під час матчу.

Натомість господарі пропонують купувати сосиски в кіосках на території стадіону майже за 5 євро. Окрім того, у фіналі традиційна німецька страва подорожчає і буде коштувати 5,64 євро.

Також заборона поширюється і на рідини - напої, заправки та паління електронних і звичайних сигарет, а також і харчові продукти будь-якого виду, включаючи фрукти, такі як яблука, банани, апельсини тощо.

Фото: уболівальникам буде заборонено приносити фрукти на стадіон (freepik.com)

Перед матчем кожного фаната буде перевіряти команда поліцейських, а на території стадіону будуть також патрулювати копи та стюарди.

За спробу пронесення на матч заборонених предметів німці будуть не лише їх вилучати, а й позбавляти порушників права заходити на стадіон. Тому для таких шанувальників матч буде закінчено ще до стартового свистка.

Нові правила спілкування з арбітрами

Керуючий директор УЄФА з суддівства Роберто Розетті написав відкритого листа напередодні Євро-2024, де йшлося про встановлення певних правил спілкування між гравцями та арбітрами під час матчів.

За одну гру суддя може прийняти 200-250 рішень під дуже великим тиском. Розетті прагне, щоб арбітри могли вільно приймати рішення, які можуть бути не до вподоби іншим, але при цьому вони будуть зобов'язані обґрунтувати його.

Директор з суддівства пояснює, що аргументувати своє рішення на полі дуже важко, коли 22 гравці та натовп з трибун "розриває" тебе з усіх сторін. Саме тому комітет прийняв рішення, що суддівські вироки зможуть бути оговорені на полі, але лише за участі безпосередньо судді та капітана команди.

Будь-який гравець, котрий ігнорує свого капітана та порушує це правило отримає жовту картку. Якщо капітаном є воротар, а інцидент стався на протилежній частині поля, то в команді має бути найменований один гравець, котрий буде виконувати функції головного на полі.

Тепер з суддями на матчах Євро зможуть спілкуватися лише капітани команд (скриншот з відео)