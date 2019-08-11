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Родственницу стрелка в мечети в Норвегии нашли убитой в доме

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 04:44
Родственницу стрелка в мечети в Норвегии нашли убитой в доме
Фото: район стрельбы в Норвегии (twitter.com/SaadAbedine)

Полиция предполагает, что ее стрелок убил первой

Полиция Норвегии заявила, что виновник субботней стрельбы в мечети возможно убил в первую очередь члена семьи. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на информагентство Reuters.

Отмечается, что по адресу, где проживал подозреваемый, была найдена мертвая молодая женщина. Предполагается, что она была убита до момента нападения стрелка на мечеть. Виновник стрельбы действовал один, убеждены правоохранители.

"Ему около 20 лет, он гражданин Норвегии", - сказал помощник начальника полиции Руне Скьольд.

О добавил, что стрелок надел перед нападением бронежилет и шлем. Однако он был побежден посетителями мечети до прибытия полиции. Кроме того, после убийства более 50 человек в двух новозеландских мечетях в начале этого года в мечети были приняты дополнительные меры безопасности.

 

На момент нападения в мечети присутствовало всего три человека, которые готовились к празднованию в воскресенье праздника Ид-аль-Адха, в котором, как ожидается, примут участие до 1000 человек.

Директор мечети Ирфан Муштак сказал, что у мужчины было два ружья и пистолет.

"Он пробил стеклянную дверь и выстрелил", - сообщил директор телеканалу TV2.

Полиция заявила, что "молодой белый человек" был задержан после вооруженного нападения на Исламский центр аль-Нур недалеко от столицы страны, добавив, что члены конгрегации одолели боевика и прекратили стрельбу.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в мечети в Осло пострадал один человек.

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