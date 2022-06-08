Родственники просят вывезти северодончан из города, но эвакуация невозможна, - Гайдай

Сегодня из Луганской области эвакуированы 40 человек. 34 из Лисичанска и шесть из Врубовки. А вот из Северодонецка пока эвакуация невозможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Сегодня снова состоялась "тихая" эвакуация. Желающих выезжать больше с каждым днем, как и увеличивается количество обстрелов свободных населенных пунктов области. Гуманитарные грузы завезено", - заявил Гайдай.

Он добавил, что родственники северодончан просят об эвакуации горожан, однако из областного центра она пока невозможна. Бои продолжаются внутри города.

"К сожалению, когда выезд был еще желающих эвакуироваться было не так много. В общине сейчас остается до 15 тысяч жителей", - сказал глава Луганской ОВА.