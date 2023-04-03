Родини полонених і загиблих героїв повинні отримувати стипендії з місцевих бюджетів, - волонтер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтера та керівника ГО "Мрія дітей України" Дану Ярову під час круглого столу в Одесі.

"Родини полонених і військовослужбовців потребують більше уваги з боку держави. Місцеві громади після реформи децентралізації більш гнучкі у своїй діяльності, то чому б їм не допомогти державі виконувати свою функцію. Я пропоную запровадити муніципальні стипендії з місцевих бюджетів. Це може стати ефективним інструментом не тільки в Одещині, а в усіх регіонах", - заявила Ярова.

Своєю чергою, депутат Одеської міської ради Петро Обухов підтримав впровадження системи муніципальних стипендій на регіональному рівні і запевнив, що порушить це питання на сесії міської ради.

"Дякую фонду "Мрія" та особисто Дані Яровій за порушення цього болючого питання. Справді, органи місцевого самоврядування повинні брати відповідальність за родини хлопців і дівчат, які боронять нашу землю. Наша місія всіляко підтримувати та бути надійною опорою для тих сімей, які цього найбільше потребують. Я внесу пропозицію про запровадження стипендій з місцевого бюджету на наступній сесії Одеської міської ради. Сподіваюся, що цю ідею підтримають інші міста та регіони - тоді ми разом вкотре підтвердимо нашу незламність і силу", - наголосив він.