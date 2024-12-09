Родина гендиректора лікарні Мечникова оселилася в престижному передмісті Дніпра: розслідування

Родина генерального директора лікарні імені Мечникова Сергія Риженка оселилася в елітному передмісті Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дніпро Оперативний".
Так, гендиректор обласної лікарні вирішив поселити родину своєї новоспеченої дружини Інги Родникової поближче до своїх батьків – в Орлівщину. Це селище вважається елітним, як Конча-Заспа у Києві.
Згідно останніх даних з декларації Риженка, в 2009 році його матір стала власницею будинку на Орлівщині, загальна площа якого становить 231,6 квадратних метра.
Згодом неподалік неї, у центрі Орлівщини, оселився і тесть Риженка, Валерій Родніков, на ділянці 0,5 га. До слова, ці землі зазвичай мають видаватися лікарям, вчителям та ін. Водночас, як з'ясували журналісти, тесть гендиректора лікарні ім. Мечникова займався бізнесом – роздрібною торгівлею.
Нагадаємо, раніше ми писали, як завідувачі відділень лікарні імені Мечникова на паперах "перенесли" тяжку хворобу, яка дає інвалідність та відстрочку.
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