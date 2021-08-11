"Батькивщина" демонстрирует стабильный рост поддержки украинцев, - эксперт

Обещания власти не производят впечатления на украинцев. Поэтому социология демонстрирует стабильный рост поддержки оппозиционных сил, в частности партии "Батькивщины".

По его словам, указанный соцопрос подтверждает две ключевые тенденции, которые сейчас прослеживаются среди украинцев.

"Первая - продолжается ежемесячное падение поддержки партии власти. Вторая тенденция: единственная проукраинская, ориентирована на благосостояние простых людей и реально оппозиционная политсила, которая демонстрирует стабильный ежемесячный рост поддержки украинцев, - это "Батькивщина" Юлии Тимошенко", - отметил эксперт.

По его убеждению, активная борьба команды Тимошенко против распродажи земли и повышение тарифов, защита национальных интересов и социальных прав граждан сказались на поддержке политсилы.

"Кстати, именно благодаря жесткой публичной позиции Тимошенко власть не решилась в августе вдвое поднять тарифы на электроэнергию, как планировали. И украинцы прекрасно понимают, кто их защищает. Собственно, отсюда рост рейтингов, как персонально Тимошенко, так и ее партии", - резюмирует эксперт.

Напомним, недавний опрос группы "Рейтинг" показал, что Юлия Тимошенко лидирует по темпам наращивания доверия.

Ранее результаты исследования КМИС тоже показали, что "Батькивщина" вышла на второе место среди политических сил и может в настоящее время рассчитывать на 15% на парламентских выборах.