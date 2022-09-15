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"Родина бросит, сынок. Всегда": Подоляк высмеял непризнание росинами своих паспортов, выданных в ОРДЛО

Новина українською →
Киев, Четверг 15 сентября 2022 15:39
"Родина бросит, сынок. Всегда": Подоляк высмеял непризнание росинами своих паспортов, выданных в ОРДЛО Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Непризнание Россией своих паспортов, которые она выдает на оккупированных территориях Украины, показывает, какой будет судьба владельцев этих документов. Изгоями не только в мире, но и в самой стране-агрессоре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Российские пограничники массово отказывают в пересечении границы тем, кто получил ru-паспорт на оккупированных территориях, начиная с 2014 года. Такова судьба обладателей российского паспорта - быть изгоями не только в мире, но и в любимой РФ. Они не нужны нигде. "Родина бросит, сынок. Всегда", - написал Подоляк.

Россия не признает свои паспорта, выданные на оккупированных территориях

Напомним, сегодня в украинской разведке сообщили, что РФ не признает собственные паспорта, выданные на территории так называемых "ЛДНР", их владельцев не пропускают через границу.

Как предполагают в такие настроения усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории страны-агрессора.

"Вы никто и зовут вас никак", - заявляют российские пограничники владельцам паспортов РФ, выданных в квазиреспубликах.

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ОРДЛО Офис президента Ирина Подоляк
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