"Родина бросит, сынок. Всегда": Подоляк высмеял непризнание росинами своих паспортов, выданных в ОРДЛО

Непризнание Россией своих паспортов, которые она выдает на оккупированных территориях Украины, показывает, какой будет судьба владельцев этих документов. Изгоями не только в мире, но и в самой стране-агрессоре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Российские пограничники массово отказывают в пересечении границы тем, кто получил ru-паспорт на оккупированных территориях, начиная с 2014 года. Такова судьба обладателей российского паспорта - быть изгоями не только в мире, но и в любимой РФ. Они не нужны нигде. "Родина бросит, сынок. Всегда", - написал Подоляк.

Россия не признает свои паспорта, выданные на оккупированных территориях

Напомним, сегодня в украинской разведке сообщили, что РФ не признает собственные паспорта, выданные на территории так называемых "ЛДНР", их владельцев не пропускают через границу.

Как предполагают в такие настроения усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории страны-агрессора.

"Вы никто и зовут вас никак", - заявляют российские пограничники владельцам паспортов РФ, выданных в квазиреспубликах.

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