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Rocket Lab вывела на орбиту спутник Космических сил США

Новина українською →
США , Четверг 29 июля 2021 15:29
Rocket Lab вывела на орбиту спутник Космических сил США Фото: Rocket Lab запустила в космос спутник Космических войск США (фото twitter.com/rocketlab)
Автор: Сергей Пышкин

Американская частная космическая компания Rocket Lab запустила в космос спутник космических Сил США. Устройство будет использоваться в собственных нуждах Министерства обороны США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Запуск ракеты-носителя Electron состоялся в девять часов утра по киевскому времени с космодрома Rocket Lab Launch Complex 1, что расположен на полуострове Махия в Новой Зеландии. Уже в 9:53 спутник вышел на орбиту.



Это 21 запуск Electron в рамках программы космических испытаний Минобороны США. Отмечается, что спутник будут использовать для наблюдения за целями и разведки.



Стоит отметить, что Rocket Lab планировала осуществить сегодняшний запуск 15 мая, однако во время второй фазы запуска - эксперты обнаружили проблемы с двигателем ракеты-носителя.

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