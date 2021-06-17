Rocket Lab разработает для NASA два космических аппарата для изучения Марса

Космические аппараты получили названия Blue и Gold. Они будут основаны на спутниковой платформе Photon.

Два космических аппарата планируется запустить в 2024 году на Марс на борту коммерческой ракеты-носителя, предоставленной NASA. Длительность основной миссии составит один год, в рамках которого аппараты будут заниматься научными исследованиями на орбите Красной планеты.

После 11-месячного межпланетного полета два аппарата выйдут на эллиптические орбиты вокруг Марса и проведут годичную основную научную миссию. Они будут использовать проверенную в полете двигательную установку Curie для вывода на орбиту Марса и будут оснащены другими подсистемами, обеспечивающими планетарную науку, включая звездные трекеры и реактивные колеса для точного наведения, а также приемопередатчики для навигации в глубоком космосе.

NASA отобрало ESCAPADE в роли одного из трех перспективных проектов в рамках своей программы Малых инновационных планетарных исследовательских миссий (Small Innovative Missions for Planetary Exploration, SIMPLEx) - серии недорогих космических миссий по исследованию планет Солнечной системы.