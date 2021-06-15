Роботы будут охранять границу между Южной Кореей и КНДР с осени

Границу между Южной и Северной Кореей будут охранять роботы. Их там разместят с осени.

Сообщается, что первых двух роботов-пограничников стоимостью 2,5 млн долларов планируется разместить с южной стороны демилитаризованной зоны в октябре этого года. На протяжении трех месяцев они будут работать в пилотном режиме, после чего будет принято решение об их массовом использовании.

Сообщается, что роботы будут передвигаться по специальным рельсам со скоростью до пяти метров в секунду и нести дежурство круглосуточно. Устройства оснащены наклонно-поворотной камерой высокого разрешения и современными сенсорами.

Искусственный интеллект робота будет самостоятельно анализировать звуки и изображение с камеры и оповещать операторов в случае обнаружения подозрительной активности.