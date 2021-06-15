ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Роботы будут охранять границу между Южной Кореей и КНДР с осени

Новина українською →
Сеул, Вторник 15 июня 2021 09:02
Роботы будут охранять границу между Южной Кореей и КНДР с осени Фото: границу будут охранять роботы (mil huanqiu com)
Автор: Анастасия Рокитна

Границу между Южной и Северной Кореей будут охранять роботы. Их там разместят с осени.

Об этом сообщает The Korea Herald.

Сообщается, что первых двух роботов-пограничников стоимостью 2,5 млн долларов планируется разместить с южной стороны демилитаризованной зоны в октябре этого года. На протяжении трех месяцев они будут работать в пилотном режиме, после чего будет принято решение об их массовом использовании.

Сообщается, что роботы будут передвигаться по специальным рельсам со скоростью до пяти метров в секунду и нести дежурство круглосуточно. Устройства оснащены наклонно-поворотной камерой высокого разрешения и современными сенсорами.

Искусственный интеллект робота будет самостоятельно анализировать звуки и изображение с камеры и оповещать операторов в случае обнаружения подозрительной активности.

Напомним, в ВСУ показали робота-разведчика при выполнении боевых задач.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире КНДР граница робот
NEWS
Рост случаев: в Украине 1014 новых случаев коронавируса
Рост случаев: в Украине 1014 новых случаев коронавируса
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью