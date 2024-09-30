На работу в Германии устраивается все больше украинцев: детали

В Германии все больше украинских беженцев находят работу. Уровень занятости среди бежавших от войны вырос почти до 40%.

Сколько украинцев уже работают в Германии, РБК-Украина сообщает со ссылкой на DW .

Сколько украинских беженцев нашли работу в Германии

Германия предоставляет временную защиту наибольшему количеству украинских беженцев среди кран ЕС – более 1,1 млн человек. Из них трудоспособного возраста – около 700 тысяч человек.

Как отметили в немецком министерстве труда, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в июле 2024 года было трудоустроено уже 266 тысяч украинцев. 213 тысяч из них платили социальные взносы, 53 тысячи – имели частичную занятость. Это около 38% всех трудоспособных беженцев.

"В сентябре 2024 года 8,5 тысяч граждан Украины трудоустроились на первичном рынке труда, прошли обучение или получили статус самозанятых. Это более чем в два раза больше, чем в сентябре 2023 года", - отметил министр труда Хубертус Хайль.

Еще в начале 2024 года были трудоустроены около 20% украинских беженцев. Такие данные приводило Федеральное агентство занятости.

Фото: Поиск работы в Германии (gettyimages.com)

Какие есть препятствия для трудоустройства

Глава Федерального агентства занятости Андреа Налес отметила, что общие тенденции свидетельствуют о том, что правительственная программа по трудоустройству украинцев дает результаты. Однако остается ряд препятствий – в частности, длительный бюрократический процесс признания профессиональной квалификации украинцев в Германии. Также – недостаточный уровень знания немецкого языка.

Однако для украинцев уже реализуются программы по облегчению выхода на рынок труда. К примеру, изучение языка после начала работы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал украинских беженцев искать работу. Он отметил, что мгновенное трудоустройство на должность, аналогичную той, которую человек имел в Украине, не всегда возможно. Тем не менее, он призвал рассматривать варианты частичной занятости как первый шаг к полноценной интеграции в немецкий рынок труда.