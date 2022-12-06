Роботодавці почали приваблювати шукачів генераторами та "старлінком"

У листопаді 2022 року роботодавці опублікували на Work.ua 54 696 вакансій, що на 4% менше, ніж у жовтні. Наявність світла і зв'язку стала однією із конкурентних переваг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Work.ua .

Прес-служба наводить приклади з описів вакансій, розміщених на сайті:

- Працюємо без світла (маємо генератор).

- Важливо: В офісі працює генератор та є постійний інтернет :)

- Старлінк, генератор, власне дров’яне опалення - це все ми придбали, щоб в офісі було комфортно працювати навіть у тотальний блекаут.

- Офіс облаштований безпечним укриттям, генераторами, зв’язком.

За даними прес-служби, з кожним місяцем ринок праці України швидше адаптується. Якщо 10 жовтня в день ракетного обстрілу роботодавці зменшили публікацію вакансій на 70%, то 15 і 23 листопада - лише на 30% і практично відновлювали публікації вже на наступний день.

Кількість нових та оновлених резюме від шукачів у листопаді зменшилася на 9% у порівнянні з жовтнем, повідомляють у Work.ua, але не наводять абсолютної цифри.

Середній рівень пропонованих зарплат по країні - 15 000 гривень. Найбільше платять за посадами дистанційно - 22 500 гривень та в Київській області - 17 500 гривень.

Роботодавці найчастіше шукають продавців-консультантів та менеджерів з продажу.