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Роботодавці почали приваблювати шукачів генераторами та "старлінком"

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 13:41
Роботодавці почали приваблювати шукачів генераторами та "старлінком" Фото: роботодавці привалюють шукачів світлом та інтернетом (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2022 року роботодавці опублікували на Work.ua 54 696 вакансій, що на 4% менше, ніж у жовтні. Наявність світла і зв'язку стала однією із конкурентних переваг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Work.ua.

Прес-служба наводить приклади з описів вакансій, розміщених на сайті:

  • - Працюємо без світла (маємо генератор).
  • - Важливо: В офісі працює генератор та є постійний інтернет :)
  • - Старлінк, генератор, власне дров’яне опалення - це все ми придбали, щоб в офісі було комфортно працювати навіть у тотальний блекаут.
  • - Офіс облаштований безпечним укриттям, генераторами, зв’язком.

За даними прес-служби, з кожним місяцем ринок праці України швидше адаптується. Якщо 10 жовтня в день ракетного обстрілу роботодавці зменшили публікацію вакансій на 70%, то 15 і 23 листопада - лише на 30% і практично відновлювали публікації вже на наступний день.

Роботодавці почали приваблювати шукачів генераторами та &quot;старлінком&quot;

Кількість нових та оновлених резюме від шукачів у листопаді зменшилася на 9% у порівнянні з жовтнем, повідомляють у Work.ua, але не наводять абсолютної цифри.

Середній рівень пропонованих зарплат по країні - 15 000 гривень. Найбільше платять за посадами дистанційно - 22 500 гривень та в Київській області - 17 500 гривень.

Роботодавці найчастіше шукають продавців-консультантів та менеджерів з продажу.

Роботодавці почали приваблювати шукачів генераторами та &quot;старлінком&quot;

Нагадаємо, масовані ракетні обстріли, руйнування енергосистеми та віялові відключення електроенергії вплинули на ринок праці в Україні. У пікові моменти це знижувало активність шукачів і роботодавців на 10-15%, зростання кількості вакансій зупинилося, а резюме стало менше.

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