Роботодавці почали приваблювати шукачів генераторами та "старлінком"
У листопаді 2022 року роботодавці опублікували на Work.ua 54 696 вакансій, що на 4% менше, ніж у жовтні. Наявність світла і зв'язку стала однією із конкурентних переваг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Work.ua.
Прес-служба наводить приклади з описів вакансій, розміщених на сайті:
- - Працюємо без світла (маємо генератор).
- - Важливо: В офісі працює генератор та є постійний інтернет :)
- - Старлінк, генератор, власне дров’яне опалення - це все ми придбали, щоб в офісі було комфортно працювати навіть у тотальний блекаут.
- - Офіс облаштований безпечним укриттям, генераторами, зв’язком.
За даними прес-служби, з кожним місяцем ринок праці України швидше адаптується. Якщо 10 жовтня в день ракетного обстрілу роботодавці зменшили публікацію вакансій на 70%, то 15 і 23 листопада - лише на 30% і практично відновлювали публікації вже на наступний день.
Кількість нових та оновлених резюме від шукачів у листопаді зменшилася на 9% у порівнянні з жовтнем, повідомляють у Work.ua, але не наводять абсолютної цифри.
Середній рівень пропонованих зарплат по країні - 15 000 гривень. Найбільше платять за посадами дистанційно - 22 500 гривень та в Київській області - 17 500 гривень.
Роботодавці найчастіше шукають продавців-консультантів та менеджерів з продажу.
Нагадаємо, масовані ракетні обстріли, руйнування енергосистеми та віялові відключення електроенергії вплинули на ринок праці в Україні. У пікові моменти це знижувало активність шукачів і роботодавців на 10-15%, зростання кількості вакансій зупинилося, а резюме стало менше.