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Роботодавці отримали 100 мільйонів на працевлаштування людей з інвалідністю: куди йдуть гроші

Фото: Робота для людей з інвалідністю (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Від початку 2024 року роботодавці отримали понад 100 млн грн компенсацій за створення робочих місць для 1500 працевлаштованих осіб з інвалідністю. Гроші виділили на організацію робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки України.

У відомстві зазначають, що гроші надають підприємцям як компенсацію на спеціальне обладнання. З початку нинішнього року понад 1000 підприємців отримали відшкодування на придбання спеціальних меблів, устаткування, тактильних матеріалів, підіймальних платформ та інших пристроїв. Це допомагає у створенні інклюзивних умов праці.

Серед придбаного обладнання – комп’ютери з функціями захисту очей, спеціалізовані меблі для людей з вадами спини, засоби зв’язку для працівників із порушенням слуху, а також сходові підйомники для осіб із порушенням мобільності.

Компенсації отримали роботодавці з усіх регіонів України, найбільше – у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та в Києві. У середньому, сума відшкодування в 2024 році становила 68 тис. грн.

Як отримати компенсацію

У серпні 2023 року Уряд України запровадив програму компенсацій для роботодавців, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю. Максимальна сума відшкодування становить: 

  • 106,5 тис. грн – для осіб з інвалідністю I групи
  • 71 тис. грн – для осіб II групи

Для отримання компенсації роботодавець має подати заявку протягом 90 днів з моменту працевлаштування працівника. Це можна зробити онлайн через портал "Дія" або офлайн у центрі зайнятості. Розгляд заяви триває до 10 робочих днів, а кошти надходять протягом п’яти днів після позитивного рішення.

Раніше ми розповідали, що особи з інвалідністю в Україні мають право на працевлаштування та професійний розвиток. Ветерани з інвалідністю також можуть безкоштовно пройти навчання за понад 95 ліцензованими професіями та 400 освітніми програмами у закладах освіти Державної служби зайнятості, підвищуючи свою конкурентоспроможність на ринку праці.

Також РБК-Україна писало, що в Україні ветерани та люди з інвалідністю отримають можливість працювати у сфері розмінування, аналізуючи знімки з супутників і безпілотників для виявлення мін. Четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, уже працевлаштувалися в міжнародній організації The Halo Trust. Вони отримали роботу через місяць після завершення спеціального курсу.

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