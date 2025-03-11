Робота для ветеранів: чому компанії ще не готові до інтеграції військових

У 2024 році кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%, про що свідчать дані Work.ua Такий приріст пояснюється кількома факторами: необхідністю інтеграції ветеранів у цивільне життя, дефіцитом робочої сили та зростанням корпоративної соціальної відповідальності.
Проте чи достатньо зусиль докладає бізнес для підтримки ветеранів на робочому місці, РБК-Україна розповідає із посиланням на дослідження онлайн-платформи навчальних курсів для ветеранів "Курс".
Попри збільшення вакансій, лише 8% компаній мають програми медичної та психологічної реабілітації для ветеранів, включаючи роботу з психологом у позаробочий час. Багато компаній ще не запровадили ветеранські політики, побоюючись можливих складнощів у роботі з ветеранами. Водночас лише 23% компаній, за даними дослідження "Барометр ринку праці 2024-2025" від GRC.UA, впровадили системну підтримку ветеранів.
Одна з основних проблем - нерозуміння роботодавцями специфічних потреб ветеранів. Відсутність програм адаптації та підтримки може призвести до професійного вигоряння, труднощів у колективі та навіть дискримінації. Тому важливо аналізувати існуючі HR-процеси та враховувати специфіку роботи з людьми, які повернулися з війни.
Експерти радять почати з внутрішнього аналізу. Корисним інструментом для оцінки готовності компанії може стати таблиця моніторингу HR-процесів від Veteran Hub. Вона допомагає визначити, наскільки відкритими є корпоративні процеси для ветеранів.
Наступним кроком має стати створення робочої групи, яка розроблятиме механізми взаємодії з ветеранами. До неї варто залучити HR-спеціалістів, керівників, менеджерів, кадровиків, а також ветеранів, які вже працюють у компанії.
Ще один важливий аспект - навчання персоналу. Фасилітаційні сесії та тренінги для керівників, рекрутерів, HR-менеджерів допоможуть усунути стереотипи та підготувати колектив до роботи з ветеранами.
Український бізнес уже адаптується до нових реалій. Деякі компанії запроваджують програми підтримки ветеранів, розвивають партнерства з волонтерськими організаціями та експертами. Проте залишається відкритим питання: чи будуть ветеранські політики довгостроковими, а не тимчасовими заходами
Формування корпоративної культури, дружньої до ветеранів, має бути системним і добре інтегрованим у наявні бізнес-процеси. Лише так можна створити середовище, в якому ветерани не просто знаходять роботу, а й відчувають себе частиною колективу.
Раніше РБК-Україна писало, що психолог і ветеран Олександр Чаморсов надає рекомендації щодо того, як ветеранам підготуватися до працевлаштування та знайти новий професійний шлях. Зокрема, він пояснює, як військові можуть використовувати у цивільному житті набутий військовий досвід та адаптуватися до нової ролі у суспільстві.
Також ми розповідали, що Кабмін нещодавно ухвалив постанову, що передбачає залучення ветеранів до навчання цивільних громадян військової підготовки.
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