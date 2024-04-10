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Робота у Румунії: які нові правила треба враховувати українцям

Румунія, Бухарест, Середа 10 квітня 2024 08:35
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Робота у Румунії: які нові правила треба враховувати українцям Фото: Робота у Європі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Румунія офіційно вступила до Шенгенської зони 31 березня 2024 року. Тепер українцям, які їдуть працювати у цю країну, рахуватимуть дні перебування за умовами безвізового в'їзду.

Як можна залишитися працювати у країні більше 90 днів, РБК-Україна повідомляє з посиланням на міграційну платформу EWL.

Термін перебування в Румунії зараховується до безвізових днів

Оскільки Румунія стала членом Шенгенської зони, то громадянам України, які їдуть на роботу в Румунію за біометричним паспортом, слід враховувати дні за "безвізом", звертають увагу фахівці платформи EWL. Натомість в цей час можна працювати у Румунії без додаткових дозволів на роботу.

Досі українці могли країну відвідувати у рамках безвізового режиму з ЄС, але дні перебування не зараховувалися за правилом 90/180. Тепер українські громадяни можуть перебувати у Румунії більше 90 днів лише за умови, якщо вони оформлять тимчасовий захист чи отримають посвідку на проживання.

"Це єдина відмінність, яка стосуватиметься громадян України, які планують відвідувати, перебувати чи працювати в Румунії. Румунія залишається країною в ЄС, де найпростіше легалізуватися і працевлаштуватися для громадян України", – пояснює керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Робота у Румунії: які нові правила треба враховувати українцям

Фото: Румунія залишається країною, де українцям легко легалізуватися (gettyimages.com)

Як залишитися у Румунії довше, ніж 90 днів

Щоб залишитися в країні довше, слід отримати статус тимчасового захисту, зазначають у компанії. Його в Румунії дають громадянам України незалежно від того, де вони знаходилися на початок повномасштабної війни. Захист можна отримати, навіть якщо вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС або мали візи чи посвідки на проживання в інших європейських країнах.

Ще один варіант, як легально залишатися у Румунії тим, хто в'їхав на умовах безвізу – можна працювати на підставі біометрії 3 місяці, не отримуючи статус тимчасового захисту. А після цього можна подати документи на посвідку на проживання.

Робота у Румунії: які нові правила треба враховувати українцям

Фото: Робота на харчовому виробництві (gettyimages.com)

У Румунії рекордне працевлаштування українців

Станом на 24 березня в Румунії перебували 78 673 біженців із України зі статусом тимчасового захисту. Торік країна фіксувала рекордне працевлаштування громадян України. З початку повномасштабного вторгнення в Румунії були працевлаштовані майже 7 тисяч українських громадян, які виїхали до Румунії через війну.

За інформацією президента Торгово-промислової палати Румунії (CCIR) Міхая Дарабана, після російського вторгнення 24 лютого 2022 року на румунський ринок вийшли понад 775 українських компаній. Більше 300 українських компаній почали працювати в Румунії у 2023 році. Значна частина з них – це ІТ-сектор, сфера послуг, будівництво, торгівля, автомобільні перевезення вантажів, консультування з питань бізнесу та управління.

Нагадаємо, ми писали, які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови у Румунії. Переважно – на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості, пекарнях.

Також ми писали, що влада Румунії у 2024 році ще не виділяла українським біженцям жодної фінансової допомоги.

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