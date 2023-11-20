Робота в Румунії: які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови

Яку роботу можна знайти без досвіду та знання мови

Українцям без знання румунської мови і досвіду пропонують роботу на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості, пекарнях.

"В Румунії, як у Польщі або Чехії, теж багато роботи на підприємствах автомобільної галузі, де виробляють комплектуючі для автомобілей. Такі вакансії переважають, оскільки усе більше автоконцернів переносять свої виробничі лінії до Румунії", – зазначає Маргарита Нестеренко

Також традиційно без досвіду та мови роботу можна знайти на заводах м'ясної продукції. На деяких таких підприємствах працівників забезпечують безкоштовним дворазовим харчуванням.

"Базова мінімальна зарплата – 600-640 євро на руки. В місяць можна заробити 1200-1500 євро на руки за рахунок роботи у додаткові години, нічні зміни та премій. На Різдво та Великдень роботодавці також додатково виплачують 50% від зарплати як бонус", – додає вона.

Фото: Робота на м'ясокомбінаті (gettyimages.com)

Більшість роботодавців надають безкоштовно житло, забезпечують безкоштовним проїздом до роботи. Для полегшення комунікації на підприємствах українськими працівниками опікуються координатори, які говорять українською чи російською і знають румунську мову, розповідає фахівець.

Особливістю Румунії є те, що такі підприємства знаходяться у великих містах або їхніх передмістях. Тому для працівників є доступ до інфраструктури великих міст.

Румунія приймає українців після інших країн

Кожен громадянин України може отримати статус тимчасового захисту в Румунії незалежно від того, чи він перебував в Україні на момент початку війни.

"На відміну від багатьох країн ЄС Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС або має візи чи посвідки на проживання в інших європейських країнах. Після прибуття до Румунії українці можуть звернутися за тимчасовим захистом до Генеральної інспекції імміграції", – звертає увагу Маргарита Нестеренко.

Наявність тимчасового захисту в Румунії дає право українцям працювати без необхідності отримання додаткових дозволів. Цей документ також дає право залишитися на один рік в країні з можливістю продовження.

"Українці також мають можливість працевлаштуватися в Румунії на підставі біометричного паспорта і працювати 3 місяці, не отримуючи статус тимчасової охорони. А далі – подати документи на посвідку на проживання на підставі наявності роботи", – розповідає експерт.

Фото: Робота на підприємстві автомобільної галузі (gettyimages.com)

Румунські працедавці організовують догляд за дітьми працівниць

Такий простий і ліберальний підхід Румунії до легалізації та працевлаштування приваблює українців. В країну повторно їдуть на роботу люди, які вже працювали в країні після повномасштабного вторгнення. А також багато тих, хто вперше їде в Румунію працювати.

"Зараз як країну для міграції (як трудової, так і прихистку) Румунію обирають мешканці Одещини та Херсонщини через географічну близькість та небезпечну ситуацію в цих регіонах. Серед них також жінки з дітьми, оскільки великі румунські роботодавці забезпечують догляд за дітьми, поки жінки працюють", – каже Маргарита Нестеренко.

Українці, які мали тимчасовий захист в інших країнах Європи і хочуть змінити країну перебування та заробити, також часто їдуть до Румунії.

Інтерес до праці українців з боку роботодавців також росте. До початку повномасштабної війни на простій фізичній роботі в Румунії працювали переважно громадяни країн Азії. Тепер Румунія конкурує з Польщею та іншими країнами Східної Європи за українського працівника, зазначає фахівець.