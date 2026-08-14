Робота після виходу на пенсію: ПФУ пояснив умови перерахунку виплат

Станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховується майже 3 мільйона працюючих пенсіонерів.
Про це у відповіді на запит РБК-Україна повідомив Пенсійний фонд України.
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За даними ПФУ, значна частина українців похилого віку не залишає роботу після оформлення пенсії. Станом на 1 липня 2026 року таких налічується 2,8 мільйона осіб.
Сам факт роботи не є причиною для зупинення виплат. Пенсіонер продовжує отримувати гроші, а водночас у нього накопичується страховий стаж.
Кожного року для працюючих пенсіонерів проводять окремий перерахунок. У 2026 році він відбувся автоматично з 1 квітня.
Право на нього мали дві категорії:
Якщо після призначення пенсії або попереднього перерахунку людина відпрацювала не менше 24 місяців, під час перерахунку можуть взяти до уваги зарплату, яку вона отримувала вже на пенсії. Це роблять тоді, коли такий варіант вигідніший для самого пенсіонера.
Раніше стало відомо, що одинокі пенсіонери ризикують втратити надбавку для самотніх, якщо в їхній квартирі досі прописані дорослі діти, які давно виїхали.
Юрист пояснив, що зняти родичів з реєстрації можна через ЦНАП, "Дію" або суд - залежно від того, чи є пенсіонерка власницею житла.
Тим часом з 2 серпня 2026 року в Україні змінили умови зарахування страхового стажу для призначення пенсії за віком.
Тепер до стажу зараховують періоди роботи, за які роботодавець нарахував внески та подав звітність, навіть якщо фактично їх не сплатив.