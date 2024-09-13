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Робота у Нідерландах: які вакансії пропонують українцям і яка ситуація з житлом

Фото: Співбесіда на роботу (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нідерланди – одна із країн ЄС, де значна частина українських біженців влаштовуються на роботу. Через великий потік людей у країні виник дефіцит місць у притулках.

Яка ситуація із житлом для тих, хто планує працювати у Нідерландах та які вакансії пропонують цієї осені, у коментарі РБК-Україна розповіла керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Яка ситуація із житлом у Нідерландах

Нещодавно у Нідерландах закрили останній центр прийому українських біженців в Утрехті, де люди могли знаходитися перші дні після прибуття до країни. Причина – людей нікуди переселяти у регіони, бо місця у муніципальних притулках заповнені. Тож новоприбулим радять самостійно шукати собі житло.

Чиновники зазначають, що заповненість пунктів прийому по країні становить 99,8%. Щотижня до країни прибувають понад 300 українців. У липні в Нідерландах перебували понад 116 тис. біженців з України.

Раніше місцеві чиновники відзначали, що все більше людей приїжджають з метою працевлаштування. Торік у Нідерландах працювали 55% працездатних біженців з України.

Ми запитали у експертів Міграційної платформи EWL, чи змінилася ситуація із житлом для українців, які хочуть приїхати до Нідерландів на роботу.

"90 відсотків  роботодавців, як і  раніше, надають житло працівникам. Тому значних змін для людей, які приїжджають у Нідерланди на роботу, не відбулося", - зазначає Маргарита Нестеренко. 

Вона звертає увагу, що зазвичай нідерландські роботодавці не працевлаштовують напряму, а користуються послугами компаній з працевлаштування, які це житло надають.

"В середньому воно коштує 400-500 євро за місяць проживання.  І часто знаходиться на певній відстані від підприємства, куди треба добиратися на авто, маючи водійські права, або іншим видом транспорту", - додає спеціаліст.

Фото: Робота на зборі урожаю (gettyimages.com)

Які вакансії пропонують українцям

Цієї осені у Нідерландах українцям пропонують вакансії переважно у харчовій промисловості, зазначає Маргарита Нестеренко.

"Це можуть бути підприємства з виробництва м’ясної продукції та рибної. Через велику кількість дощів менше вакансії цього року в агропромисловому комплексі. Натомість вони є на зборі салатів, фруктів", - каже вона.

Погодинна ставка за таку роботу - 14 євро брутто (до відрахувань). В місяць виходить біля 2 тис. євро без врахування податків.

Нагадаємо, ми писали про нові умови для українських біженців у Нідерландах та на які виплати вони можуть розраховувати.

Також ми розповідали, ким можуть влаштуватися українські біженці у Німеччині та на які зарплати можна розраховувати без гарного знання німецької мови.

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