Робота над мирним планом почалась, перший пункт - енергетика, - Зеленський

Україна спільно з партнерами вже почала розробляти мирний план на основі всіх пунктів української формули миру. Його мають завершити восени цього року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна .

"Почали команди працювати, почали розробляти повністю план. Як я і говорив, ми хочемо до листопада розробити план на основі всіх пунктів (формули миру - ред.)", - пояснив президент.

Український президент повідомив, що 22 серпня пройшла велика перша онлайн-зустріч між Україною та партнерами після літнього Саміту миру.

Енергетична криза в Україні

Зауважимо, що на фоні російських ударів по українських енергооб'єктах Україні знову довелось повернутись до застосування графіків відключення світла.

Наразі енергетики дещо стабілізували ситуацію в енергетиці, однак через значну кількість вщент знищених ворогом енергооб'єктів Україна все одно залишається з нестабільною енергетичною ситуацією.

Своєю чергою комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що на тлі української енергетичної кризи партнери мають докласти зусиль та не залишати українців, коли вони готуються до найважчої зими.

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