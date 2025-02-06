Робота з бронюванням. Які вакансії пропонують українцям та скільки платять

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Які фахівці можуть отримати бронь

У період воєнного стану в Україні окремі підприємства та установи можуть забронювати своїх військовозобов'язаних працівників від мобілізації.

Урядом затверджено відповідний порядок, де прописано, які спеціалісти та на яких умовах мають право на відстрочку. Зокрема, це держслужбовці, працівники підприємств оборонно-промислового, паливно-енергетичного комплексу, критичної інфраструктури, рятувальники ДСНС, освітяни, медики.

Також бронювати працівників можуть установи, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення; які виробляють товари, виконують роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Сил оборони України.

Залежно від місця роботи, критерії та допустима кількість заброньованих працівників можуть змінюватися.

Водночас щоб отримати бронювання, працівник має стояти на обліку в місцевому ТЦК та СП, мати оновлені військово-облікові дані та не перебувати у розшуку.

Де найбільше роботи з бронюванням

Отримання відстрочки від призову може бути однією з переваг при пошуку роботи, тому компанії активно вказують цю опцію у вакансіях, а популярні сайти пошуку роботи створили окремі розділи для такого типу оголошень. А для роботодавців опція бронювання допомагає долати нестачу кадрів.

Станом на 5 лютого, на кадровому порталі Work.ua налічувалося понад 6,5 тисяч вакансій із позначкою "з бронюванням працівників",

Найбільше роботи з відстрочкою від призову пропонують у категорії "Робочі спеціальності, виробництво" (2,2 тис. вакансій).

На другій позиції – галузь "Адміністрація, керівництво середньої ланки" (840 вакансій), далі йде "Будівництво, архітектура" (790 пропозицій роботи).

Скриншот Work.ua

На robota.ua розміщено 3,2 тис. пропозицій роботи з бронюванням. Найбільше їх у таких професійних сферах:

Виробництво, інженери, технології – 1004

Робочі спеціальності – 801

Торгівля – 561

Продажі, клієнт-менеджмент – 519

Логістика, митниця, склад – 420

Вакансії та зарплати

Лідируюча галузь ринку праці за кількістю вакансій із бронюванням – "Робочі спеціальності та виробництво".

Тут розміщують пропозиції для інженерів-технологів, токарів, електрогазозварювальників, операторів верстатів із ЧПК, слюсарів. За даними Work.ua, середня заробітна плата у цій сфері становить 24 тис. грн, проте у вакансіях рівень доходу різниться.

До прикладу, електрогазозварник на підприємстві у Луцьку з бронюванням може мати зарплату від 20,1 до 41,5 тис. грн.

Від кандидата чекають вміння виконувати роботи по електрозварці різних рівнів складності, вміння читати креслення. Забезпечують житлом та спецодягом, відшкодовують кошти на проїзд.

Скриншот Work.ua

На robota.ua розміщена вакансія технолога з добування нафти і газу із зарплатою від 42 тис. грн. Серед обов'язкових вимог: вища нафтогазова освіта, фахові знання та досвід роботи від 3 років.

Скриншот robota.ua

У вакансії вантажника на виробництво спецодягу для військових у Києві роботодавець вказує можливість бронювання працівників.

В обов'язки входитиме завантаження та вивантаження товару згідно з накладними, участь в інвентаризації. Бажано мати досвід роботи на складі. Пропонують зарплату на рівні 22-25 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Компанія в галузі будівництва та ремонту автомобільних доріг шукає муляра в Хмельницькому із можливістю бронювання.

Від кандидата очікують наявності професійно-технічної освіти, та наявність досвіду роботи за напрямком мостобудівництво від 2 років. Пропонують зарплату від 25 до 45 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Мережа автозаправок шукає операторів продавців-касирів АЗК у різних містах України.

У вакансії вказано, що підприємство є об'єктом критичної інфраструктури, тому бронює своїх працівників. Зарплата стартує від 16 тис. грн + бонуси та премії.

Скриншот robota.ua

Бронювання співробітників також пропонують компанії, які шукають водіїв транспортних засобів та експедиторів.

Скриншот robota.ua

До прикладу, підприємство з ремонту та сервісного обслуговування холодильного обладнання шукає водія-експедитора на вантажному авто компанії для розвезення холодильного обладнання по торгових точках. Вказують зарплату 36-40 тис. грн.

При підготовці матеріалу використовувалися: постанова Кабінету міністрів України №76 від 27 січня 2023 зі змінами, дані порталів пошуку роботи Work.ua та robota.ua.