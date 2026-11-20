В одному інтерфейсі оператор може керувати роботом, переглядати відео з камер, планувати маршрути та контролювати стан машини й зв'язку.

Функція "Утримання дороги" аналізує зображення з камери, визначає дорогу та автоматично підтримує рух машини вздовж неї. Вона працює вдень і вночі, налаштовується під конкретну платформу та вмикається кнопкою у вікні камери або на пульті.

Фото: Інтерфейс наземної станції керування AetherLink GS (TechUnity)

Вбудований детектор безпілотників аналізує відео локально на комп'ютері оператора, без передавання зображення до хмарного сервісу. Для виявлення дронів передбачені моделі для камер з об'єктивами 1,7 мм і 2,8 мм, які працюють у денному та нічному режимах, а також окрема модель для тепловізійної камери.

За даними TechUnity, детектор уже використовують бойові підрозділи Сил оборони України, а функцію "Утримання дороги" також застосовують у бойових умовах.

Відео, зв'язок і навігація

AetherLink GS підтримує одночасну роботу з кількома IP-камерами та автоматичний пошук камер у мережі. Оператор може перемикати денний і нічний режими. На зображення можна накладати габарити НРК і траєкторію руху, які допомагають орієнтуватися під час маневрування. Станція також має вбудований запис екрана та двосторонній аудіозв'язок через мікрофон і динамік сумісної камери.

Для зв'язку з НРК можна вибрати Starlink, LTE, Mesh або режим автоматичного перемикання. Передбачені резервне перемикання між доступними каналами та балансування навантаження. Оператор бачить активний канал, стан з'єднань і затримку передавання даних, а також може перевіряти стан термінала Starlink безпосередньо в програмі.

Фото: Функція "Утримання дороги" в інтерфейсі AetherLink GS (TechUnity)

На карті відображається положення НРК. Програма підтримує планування маршрутів, рух за заданим треком, а також збереження й обмін маршрутами. Телеметрія показує режим роботи машини, напругу, графік розряду батареї та інші параметри на вибір оператора.

Керування та робоче місце екіпажу

AetherLink GS підтримує джойстики, геймпади та ігрові керма з налаштуванням осей, кнопок і плавності керування.

Реверс вмикається однією кнопкою та зберігає звичну логіку роботи стіків під час руху назад. Це дає змогу, наприклад, керувати за зображенням із задньої камери, якщо передня стала недоступною.

Оператор може змінювати розташування панелей, а відео або карту виводити на другий монітор для штурмана. Налаштування керування, каналів і карти зберігаються як конфігурація конкретного НРК, яку можна перенести на інший ноутбук.

Наразі AetherLink GS працює у зв'язці з JARVIS, бортовим комп'ютером для НРК від TechUnity, яким оснащені наземні роботизовані комплекси понад 25 виробників. Для НРК з JARVIS наземна станція керування входить до стандартного комплекту програмного забезпечення та надається безкоштовно. TechUnity також опрацьовує порядок передачі AetherLink GS у користування військовим і виробникам НРК з іншими бортовими комп'ютерами.