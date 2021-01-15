RoboForex в честь 10-летия разыгрывает $1 000 000

Компания RoboForex, международный финансовый брокер, в честь празднования своего 10-летия объявляет о запуске промо-акции для клиентов и партнеров. Акция стартовала 1 октября 2020 года и будет длиться на протяжении 8 месяцев. Общая сумма призов составит 1 000 000 USD.

Каждый месяц до апреля 2021 года включительно будут разыгрываться 30 денежных призов на общую сумму в 100 000 USD. В мае 2021 года будет разыгран Гран-при, призовой фонд которого составит уже 300 000 USD. Призы будут распределены среди обладателей специальных Купонов - их можно получить за торговлю на счетах RoboForex или за привлечение клиентов в компанию в качестве партнёра. В месяц можно получить до 3-х Купонов разных категорий.

Категории для получения купонов

Торговля на счетах Prime

Prime - это счета с лучшими торговыми условиями, которые предоставляет компания. Торгуя на Prime, трейдер получает спреды от 0 пунктов, комиссию от 10 USD за 1 млн USD торгового оборота, а также возможность использовать плечо до 1:300.

Для получения Купона в этой категории необходимо пополнить Prime-счет на сумму от 300 USD и совершить за месяц торговый оборот в размере не менее 3-х лотов. При этом учитываются только позиции по Валютным парам и Металлам, открытые в текущем месяце.

Привлечение клиентов в качестве партнера RoboForex

Партнеры RoboForex имеют возможность зарабатывать до 60% от спреда по всем сделкам привлеченных клиентов за счет VIP-условий и Программы лояльности.

Для получения Купона в этой категории партнерам компании потребуется заработать по итогам месяца комиссии не менее 300 USD.

Попадание в ТОП-список CopyFX

CopyFX - это инвестиционная платформа, позволяющая результативным Трейдерам привлекать подписчиков на копирование сделок по своим стратегиям и получать за это комиссионные отчисления. Торгуя на счетах CopyFX, Трейдер зарабатывает не только на самостоятельных операциях, но и за счет успехов своих подписчиков.

Для получения Купона в этой категории Трейдерам CopyFX достаточно попасть в ТОП-30 лучших Prime-счетов за текущий месяц.

Более подробную информацию об условиях получения Купонов можно найти на сайте RoboForex.

Как определяются победители?

Каждый выданный Купон имеет уникальный шестизначный номер, который будет использован для определения победителей. Чьи номера Купонов по итогам розыгрыша окажутся ближе к выигрышным комбинациям - те и станут обладателями 30 ежемесячных призов.

Выигрышные комбинации определяется на основе стоимости акций 30 ведущих американских компаний. Цены акций фиксируются на момент закрытия торговой сессии в первую пятницу месяца, следующего за месяцем получения Купонов. К примеру, розыгрыш для Купонов, полученных в октябре, пройдет в первую пятницу ноября - 06.11.2020. Комбинация складывается из последних цифр в котировках пар акций, которые заранее определены для каждого из 30 призовых мест. Посмотреть список этих акций можно в разделе промо-акций на сайте RoboForex.

Для обеспечения прозрачности действий все цены будут фиксироваться по данным независимого публичного источника - finance.yahoo.com.

Денис Голомедов, Директор по маркетингу RoboForex, комментирует запуск акции: "Компании в этом году исполняется 10 лет - солидный возраст для нашего сегмента. Это говорит о том, что мы предоставляем современный и качественный сервис, конкурентоспособные торговые условия и ставим интересы наших клиентов на первое место. По этой причине нам хотелось сделать для них что-то особенное к юбилею, и мы подготовили беспрецедентную промо-акцию, где за 8 месяцев будут разыграны крупные денежные выигрыши. Общий призовой фонд акции составит 1 000 000 долларов США. Каждый месяц будут выявляться 30 победителей, и это отличный шанс для наших клиентов и партнеров отпраздновать юбилей вместе с нами. Желаем удачи!".

Описание RoboForex

RoboForex Ltd - компания, оказывающая брокерские услуги. Компания предоставляет доступ к собственным торговым платформам для трейдеров, работающих на финансовых рынках. RoboForex Ltd имеет брокерскую лицензию IFSC 000138/107. Более подробную информацию о деятельности компании вы можете найти на официальном сайте по адресу roboforex.com.