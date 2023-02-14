ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Роблять це задля своєї вигоди. У ГУР розповіли про співпрацю з наближеними до Путіна

Новость на русском →
Росія, Вівторок 14 лютого 2023 23:34
Роблять це задля своєї вигоди. У ГУР розповіли про співпрацю з наближеними до Путіна Фото: у ГУР розповіли про співпрацю з наближеними до Путіна (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка співпрацює з людиною, наближеною до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Черняка в інтерв'ю грецькому виданню Iefimerida.

Він розповів, що ГУР має контакти із різними інформаторами з боку Росії. Серед них також є представники серед вищих ешелонів Кремля. За його словами, Україна спромоглася знайти механізми співпраці з близькими до Путіна людьми.

"Це люди поза всякою підозрою, відомі як прихильники "великої Росії". В оточенні Путіна досить багато людей, які не підтримують його політику щодо України. Коротше кажучи, він проти саме цієї війни. Однак навряд чи є такі, хто робить це з через дружні почуття до України або через те, що ненавидить війну", - сказав Черняк.

Він також наголосив, що більшість інформаторів співпрацюють з Україною для своєї вигоди та обстоюють особистий інтерес.

"Хтось - щоб урятувати йому життя, хтось - тому що він втрачає гроші. Після вторгнення в Україну кілька людей стали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається", - зазначив представник ГУР.

Черняк розповів, що інформатори можуть повалити Путіна лише у разі його достатнього ослаблення, але зараз вони не готові до цього.

"Якщо він втратить владу, вони його знищать", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше глава ГУР МО Кирило Буданов не виключив, що після війни Росія може розвалитися на кілька суб'єктів.

Як вважають в Офісі українського президента, процес розпаду путінського режиму розпочнеться після двох-чотирьох серйозних поразок у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Кремль Главное управление разведки
NEWS
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ