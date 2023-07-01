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"Робив нерви" піхоті. Українські артилеристи влучним пострілом знищили танк з окупантами

Фото: артилеристи знищили танк з окупантами (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські артилеристи влучним пострілом ліквідували російський танк разом з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

Як розповіли військові, танк росіян завдав багато клопоту українській піхоті. Він цілив по позиціях, а після ховався в лісі.

"Коли його під час обстрілу помітили наші артилеристи, цей металолом разом з екіпажем вирушили не в ліс, а до пекла", - сказано в повідомленні.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, з початку червня українські військові розпочали активні дії на кількох ділянках фронту. Зокрема, їхній наступ розпочався і під Бахмутом Донецької області.

За словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, наші захисники 27 червня успішно просувалися в районі семи населених пунктів, які знаходяться біля Бахмута.

До того ж ЗСУ підняли прапор України на Курдюмівській дамбі. Вона знаходиться в районі села Курдюмівка, що на південь від Бахмута.

При цьому, як розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, ускладнює деокупацію міста те, що російські війська зайняли укріплення та опорні пункти, які готували там бійці ЗСУ.

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