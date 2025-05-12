Робітнича партія Курдистану оголосила про саморозпуск

Робітнича партія Курдистану (РПК), яка понад пів століття вела збройну боротьбу за автономію курдів у Туреччині, ухвалила рішення про саморозпуск і завершення будь-якої діяльності від свого імені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rudaw.

За словами представників організації, рішення було прийняте у відповідь на заклик засновника партії Абдулли Оджалана, який із 1999 року перебуває в турецькій в’язниці.

У РПК зазначають, що їхня "історична місія виконана", а подальша боротьба відбуватиметься в межах мирного процесу та побудови демократичного суспільства.

"Ми розпускаємо організаційну структуру РПК, припиняємо метод збройної боротьби й закінчуємо діяльність від імені партії", - йдеться в декларації.

Конгрес партії пройшов у травні в умовах суворої безпеки - в двох різних локаціях через загрозу атак. Участь у ньому взяли 232 делегати.

У заяві наголошується, що партія з моменту свого створення в 1978 році виступала проти політики заперечення й асиміляції курдів у Туреччині.

Вона стала символом опору, однак нині, на думку її керівництва, новий етап вимагає політичних, а не збройних методів.

Нагадаємо, що РПК визнана терористичною організацією в Туреччині, США та ЄС. У березні 2025 року вона вже заявляла про перемир’я з турецькою владою.

Керівництво РПК закликало курдські політичні сили та громади підтримати мирний процес і взяти участь у побудові демократичного суспільства, заснованого на рівноправності та свободі.