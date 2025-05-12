Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана (РПК), которая более полувека вела вооруженную борьбу за автономию курдов в Турции, приняла решение о самороспуске и завершении любой деятельности от своего имени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rudaw .

По словам представителей организации, решение было принято в ответ на призыв основателя партии Абдуллы Оджалана, который с 1999 года находится в турецкой тюрьме.

В РПК отмечают, что их "историческая миссия выполнена", а дальнейшая борьба будет проходить в рамках мирного процесса и построения демократического общества.

"Мы распускаем организационную структуру РПК, прекращаем метод вооруженной борьбы и заканчиваем деятельность от имени партии", - говорится в декларации.

Конгресс партии прошел в мае в условиях строгой безопасности - в двух разных локациях из-за угрозы атак. Участие в нем приняли 232 делегата.

В заявлении отмечается, что партия с момента своего создания в 1978 году выступала против политики отрицания и ассимиляции курдов в Турции.

Она стала символом сопротивления, однако сейчас, по мнению ее руководства, новый этап требует политических, а не вооруженных методов.

Напомним, что РПК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС. В марте 2025 года она уже заявляла о перемирии с турецкими властями.

Руководство РПК призвало курдские политические силы и общины поддержать мирный процесс и принять участие в построении демократического общества, основанного на равноправии и свободе.